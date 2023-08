Peschereccio affonda dopo scontro con traghetto: dramma in Sardegna, disperso un marinaio La tragedia al largo di Olbia. Dopo lo scontro tra le due imbarcazione, il peschereccio è affondato, il comandante è stato messo in salvo da una imbarcazione di passaggio mentre un marittimo che era a bordo risulta disperso.

A cura di Antonio Palma

Momenti drammatici al largo della Costa di Olbia, nel nord della Sardegna, dove nella serata di giovedì un peschereccio è affondato dopo una improvvisa collisione con un traghetto di linea. A seguito dello scontro tra le due imbarcazione, il motopeschereccio è affondato, il comandante è stato messo in salvo da una imbarcazione di passaggio mentre un marittimo che era a bordo risulta disperso e sono ora in corso le ricerche in tutta la zona.

L’allarme è partito intorno alle 23 quando qualcuno ha telefonato al numero per le emergenze in mare, segnalando lo scontro tra traghetto e peschereccio. Secondo le prime notizie, a chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni passeggeri imbarcati sul traghetto Sharden della Tirrenia, che era partita poco prima da Olbia in direzione Livorno. Nella telefonata, raccolta dalla sala operativa della Guardia Costiera di Olbia, i testimoni avrebbero riferito di aver visto la collisione tra una barca da pesca e il traghetto sul quale stavano viaggiando mentre erano sul ponte della nave.

Sul luogo indicato è stata inviata una motovedetta della Guardia costiera che, giunta sul posto, ha avvistato effettivamente un fuoco di segnalazione e poi una barca a vela che si era fermata per prestare soccorso e aveva da poco recuperato in mare il comandante del peschereccio. Lo stesso comandante della barca affondata avrebbe confermato che la sua imbarcazione era colata a picco, riferendo però che con lui vi era anche un’altra persona che ora risulta dispersa.

Sono subito scattate le ricerche in mare, rese difficili però dal buio. Le operazioni proseguono anche oggi con mezzi navali della Guardia Costiera e un elicottero dell’Aeronautica Militare ma dell’uomo purtroppo nessuna traccia. Intanto il tragetto, assistito da un rimorchiatore, è stato fatto ripartire ed è arrivato a Livorno