Tragedia in provincia di Perugia. Una bambina di sette anni è morta nel pomeriggio mentre faceva il bagno in una piscina gonfiabile nella sua abitazione, nei pressi di Castiglione del Lago, nella frazione di Panicarola. A dare l'allarme sono stati i genitori e sul posto i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, inutilmente.

Nella piscina c'erano meno di 40 centimetri di acqua. In base alle prime ipotesi – riferiscono fonti sanitarie – la bimba potrebbe avere avuto un malore.

Tragedia sfiorata: bimbo di 2 anni e mezzo rischia di annegare

In Sicilia ieri un bambino di 2 anni anni e mezzo ha rischiato di annegare. È accaduto nella contrada Vicinale Renda, a Monreale. Il piccolo stava stava giocando nella piscina di una casa privata quando, per cause in corso di accertamento, è stato trovato riverso nell'acqua. I familiari si sono accorti che il bambino non respirava più, e hanno allertato i soccorsi del 118. Intanto un'infermiera che era in casa gli ha praticato il massaggio cardiaco ed è riuscita a rianimarlo: il cuore del bambino ha ripreso a battere.

Poco dopo nei pressi dell'abitazione privata si è avvicinato un elicottero del soccorso con a bordo i sanitari mentre anche un'ambulanza con il rianimatore è arrivata sul posto. Tuttavia, l'area dove si trova la villetta è impervia e non ci sono state le condizioni adatte per l'atterraggio dell'elicottero. Il bambino è stato così trasferito sull'ambulanza che ha iniziato la sua corsa verso l'ospedale pediatrico Di Cristina, dove il bimbo è arrivato in codice rosso. La prognosi è ancora riservata, in attesa di accertare eventuali danni cerebrali. Le condizioni del bimbo, affermano comunque i medici che lo hanno preso in cura, sono in miglioramento.

Solo martedì scorso, sempre in Sicilia, una bambina di 5 anni era annegata nella piscina di una villa a Trabia. La piccola era rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone dell'impianto di depurazione e non era riuscita a liberarsi. Quando la nonna si era accorta dell'incidente era ormai purtroppo troppo tardi. L'anziana ha preso la nipotina e in macchina ha raggiunto l'ospedale di Termini Imerese ma i medici in quel caso non hanno potuto fare altro che accertarne la morte.