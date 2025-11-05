Persona investita sui binari sulla Linea Venezia – Bologna, treni fermi e ritardi fino 120 minuti

A causa dell’investimento di una persona sui binari all’altezza della stazione di Terme Euganee, in provincia di Padova, l’intera tratta Venezia – Bologna è stata chiusa per alcune ore con inevitabili ripercussioni sulla circolazione dei treni. Coinvolti sia treni regionali, sia Intercity sia treni alta velocità Freccia Rossa.

immagine di repertorio

Tragedia e circolazione ferroviaria nel caos nel pomeriggio di oggi mercoledì 5 novembre sulla linea Venezia – Bologna. A causa dell‘investimento di una persona sui binari all'altezza della stazione di Terme Euganee, in provincia di Padova, l'intera tratta è stata chiusa per alcune ore con inevitabili ripercussioni sulla circolazione dei treni. Diversi convogli sono stati cancellati e si registrano ritardi fino a oltre 120 minuti. Coinvolti sia treni regionali, sia Intercity sia treni alta velocità Freccia Rossa.

Allarme scattato intorno alle 17:00 di oggi quando un convoglio ha investito una persona sulla linea in prossimità di Terme Euganee. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità di polizia per lo svolgimento dei necessari accertamenti investigativi. La circolazione è rimasta sospesa lungo l'intera tratta fino oltre le 19 quando l'autorità giudiziaria ha dato il via libera al termine degli accertamenti.

Rete ferroviaria italiana, che gestisce l'infrastruttura ferroviaria lungo il tratto, ha comunicato che sulla linea Venezia – Bologna, dalle ore 19:00, "la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità intervenute sul posto per l'investimento di una persona da parte di un treno". I treni coinvolti hanno subito rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni.

Trenitalia ha comunicato invece che sono rimasti coinvolti sia treni regionali sia treni a lunga percorrenza e alta velocità. Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:

• FR 9431 Venezia S.Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48)

• FR 9433 Venezia S.Lucia (17:26) – Roma Termini (21:30)

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• FR 9423 Roma Termini (14:35) – Venezia Santa Lucia (18:34): il treno oggi termina la corsa a Venezia Mestre.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 3551 Verona Porta Nuova (18:22) – Venezia Santa Lucia (19:50).

• FR 9437 Venezia Santa Lucia (19:26) – Roma Termini (23:30): il treno oggi ha origine da Venezia Mestre.

I passeggeri possono utilizzare il treno R 17286 Venezia Santa Lucia (19:31) – Conegliano (20:30)

• IC 1572 Bologna Centrale (18:18) – Trieste Centrale (22:49): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 588 Roma Termini (10:20) – Trieste Centrale (22:05).