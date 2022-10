Pericolo salmonella, richiamato lotto di salsiccia stagionata Bartoloni Salumi Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salsiccia stagionata a marchio Bartoloni Salumi per la presenza di Salmonella spp. I.

Rischio microbiologico. Questo il motivo che ha portato il Ministero della Salute a pubblicare un'allerta alimentare sul proprio sito web. Il richiamo riguarda la salsiccia stagionata Bartoloni con lotto di produzione del 13 settembre 2022. La sede dello stabilimento è quella della frazione di Fogliano Spoleto, in provincia di Perugia. Il motivo della segnalazione è da attribuire alla presenza di Salmonella riscontrata all’interno della stessa.

Il prodotto è commercializzato da Bartoloni Carni di Bartoloni Elisabetta & C. snc – Frazione Fogliano Spoleto (PG). Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 9-3190/L CE, mentre il nome del produttore è sempre Bartoloni Carni di Bartoloni Elisabetta & C. snc, con sede in Frazione Fogliano Spoleto (PG).

Come detto il numero del lotto di produzione coinvolto dall'allerta alimentare è il 13/09/2022, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23 maggio 2023 e unità di vendita rappresentata da confezioni commercializzate in origine sottovuoto, da 2 chilogrammi ciascuna e successivamente vendute anche sfuse pressi i diversi punti vendita.

L’avviso del Ministero è rivolto a chiunque abbia acquistato tale prodotto: chiaramente il consigli è non consumare la salsiccia in questione e di restituirla al punto vendita.

Nelle settimane precedenti sono stati davvero numero i richiami per "non conformità microbiologica. Per possibile presenza di "listeria monocytogenes", dai wurstel passando per tramezzini e salmone, fino al pancakes al cioccolato e del gorgonzola dolce, l’ultimo allarme ha riguardato un lotto di "Prosciutto Cotto Alta Qualità Dolce Dop 150g" a marchio Sapor di Cascina. Anche in questo caso, la raccomandazione agli acquirenti è stata quella "di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso".