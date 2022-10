Allarme Listeria nel prosciutto cotto: richiamato lotto “Sapor di Cascina” Il ministero della Salute ha deciso il ritiro di una confezione da 150 grammi di “Prosciutto Cotto Alta Qualità”, prodotto di “Sapor di Cascina” distribuito da Penny Market s.r.l. per il rischio presenza di Listeria: “Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita”.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Fonte: Ministero della Salute

Allarme per il rischio di contaminazione da Listeriosi diffuso oggi dal Ministero della Salute. Sotto indagine finisce una confezione "Prosciutto Cotto Alta Qualità" da 150 grammi (n° 223467) del marchio "Sapori di cascina", prodotta nello stabilimento dell'azienda "Motta s.r.l." di Via Capuana, 44 a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Il prodotto richiamato veniva distribuito ai clienti all'interno delle catene di supermercati "Penny Market".

Il lotto è stato richiamato per mancata "conformità microbiologica", a causa della possibile presenza del batterio "Listeria Monocytogenes", un germe in grado di provocare infezioni alimentari note come "Listeriosi": febbre, diarrea, nausea e dolori muscolari, i sintomi più comuni che di solito affliggono i contagiati, secondo quanto riferito da Humanitas.

"I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumare il contenuto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 20/10/2022. Precisiamo che il richiamo interessa solo il lotto sopra indicato. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà", si legge nella nota di richiamo alimentare di Penny Market, diffusa sul sito del Ministero della Salute.

Un altro richiamo a causa del pericolo Listeria, dunque, dopo quello arrivato ieri per la possibile presenza dello stesso batterio in un lotto di "Gorgonzola Dolce Dop" marchiato "Pascoli Italiani", prodotto da Gelmini Carlo s.r.l. e venduto nei supermercati Eurospin.

Resta quindi alta la soglia di allerta sui prodotti alimentari in queste settimane, soprattutto a causa delle morti sospette per i casi di wurstel crudi contaminati, registrati recentemente in diverse regioni italiane.