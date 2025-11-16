Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: ragazzo di 22 anni muore sul colpo

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale alle porte di Arezzo: la sua auto è finita contro un albero lungo la regionale 327, in località San Zeno.

Immagine di repertorio.

Incidente mortale alle porte di Arezzo. Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale: la sua auto è finita contro un albero lungo la regionale 327, in località San Zeno. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto il 22enne stava viaggiando in direzione del capoluogo toscano quando ha perso il controllo della propria auto. La tragedia poco dopo le 16.40.

L'auto è uscita di carreggiata andando a scontrasi violentemente contro due pini a bordo strada. Secondo quanto appreso, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Subito sono stati allertati i sanitari del 118 ma purtroppo per il 22enne non c'è stato più nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti l'ambulanza infermierizzata del 118 dell'Asl Toscana sud est, una Blsd della Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Spetterà a quest'ultimi ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si indaga per risalire alle cause esatte.

Purtroppo non è l'unico gravissimo incidente della giornata. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un impatto in viale Fulvio Testi a Milano, mentre un automobilista 50enne è morto dopo essere stato investito da un'altra macchina sull'A18 verso Catania. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la vittima aveva accostato la sua vettura sulla corsia di emergenza dopo essersi accorto di aver forato una gomma. Sarebbe sceso dall'auto, pochi secondi dopo è stato travolto da una macchina. Inutili tutti i tentativi per salvargli la vita.