Scende dall’auto sulla corsia d’emergenza per una gomma buca: muore investito in autostrada verso Catania

Un automobilista 50enne è morto dopo essere stato investito da un’altra macchina mentre si trovava sull’A18 verso Catania. Era sceso dalla vettura sulla corsia d’emergenza per una gomma buca.
A cura di Giorgia Venturini
Tragedia sull'A18 verso Catania. Un automobilista 50enne è morto dopo essere stato investito da un'altra macchina. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la vittima aveva accostato la sua vettura sulla corsia di emergenza dopo essersi accorto di aver forato una gomma. Sarebbe sceso dall'auto e pochi secondi dopo è stato travolto da una macchina che stava arrivando proprio in quel momento.

La tragedia è avvenuta a circa 600 metri prima del casello di San Gregorio. Subito sarebbero stati allertati i soccorsi. Una volta sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso: inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la polizia locale che ha eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Purtroppo non è l'unico incidente mortale di questi giorni. Il 23enne Gianmarco Fontana, residente ad Aulla (Massa Carrara), è morto schiantandosi con la sua auto contro il muro perimetrale della sede della Pubblica assistenza locale di Luni, in provincia di La Spezia. Stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Sarebbe stato vittima di un colpo di sonno e forse colto da un malore.

