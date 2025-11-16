Ha un colpo di sonno alla guida dopo una serata con amici: Gianmarco Fontana muore schiantandosi contro un muro

Si è schiantato con la sua auto contro il muro perimetrale della sede della Pubblica assistenza locale di Luni, in provincia di La Spezia. Così è morto il 23enne Gianmarco Fontana, residente ad Aulla (Massa Carrara). Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, stava tornando a casa quando alla guida è stato colpito da un colpo di sonno e forse colto da un malore. Ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro il muro.

Il tragico incidente è avvenuto nelle prime ore di sabato 15 novembre. Il giovane si era messo in auto dopo una serata trascorsa con gli amici quando avrebbe perso il controllo della sua macchina andando a schiantasi contro il muro della sede della Pubblica Assistenza. Forse all'origine dell'impatto un colpo di sonno o un malore mentre era alla guida. Tutto è accaduto sull'Aurelia in direzione Sarzana, all'altezza del centro abitato di Luni.

In poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma purtroppo per il giovane non c'è stato più nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarlo. Le autorità locali stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell'accaduto per capire meglio le cause dell'incidente.

In un post il Comune di Aulla, della provincia di Massa Carrara, esprime il suo cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia: "Il Comune di Aulla – si legge – esprime il suo più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Gianmarco Fontana, venuto a mancare a soli 23 anni in un incidente stradale.In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo alla famiglia. La perdita di un giovane così prematuramente ci lascia tutti sgomenti e addolorati.Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale".