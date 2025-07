Perde il controllo dell’auto e investe due pedoni: grave un uomo rimasto schiacciato tra la macchina e un muro

Un’auto ha investito due pedoni mentre si trovavano in via Marconi a Montecchio, in Umbria, nella mattinata di ieri 24 luglio. Un uomo di 57 anni è in gravi condizioni perché sarebbe rimasto schiacciato tra la macchina e il muretto della recinzione di una casa.

Due persone sono stata travolte da un'auto, di cui una è in gravi condizioni in ospedale, mentre si trovavano in via Marconi a Montecchio, in Umbria, nella mattinata di ieri 24 luglio. Stando alla prima dinamica di quanto accaduto, una pensionata di 75 anni avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500L travolgendo così i due pedoni, ovvero un uomo di 57 anni e una donna di 50 residenti a Milano. Si trovavano in zona per far visita ad alcuni parenti. Ad avere la peggio è lui che nell'impatto sarebbe rimasto incastrato tra la vettura e il muretto di recinzione di una casa.

Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 in pochi minuti. I feriti, dopo essere stati stabilizzati sul posto, sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso. L'uomo è arrivato in ospedale in codice rosso per i gravi traumi riportati nell'incidente. Fortunatamente però entrambi i pedoni non risultano in pericolo di vita.

Spetterà ora alle forze dell'ordine capire l'esatta dinamica dell'incidente. Resta ancora da chiarire inoltre il motivo per cui la 75enne alla guida, residente nella cittadina della val d’Enza, abbia perso il controllo dell'auto. Si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.