Perde il controllo dell’auto e finisce in un fosso: morto il 24enne Cristian Disarò Intorno alle 4.15 della mattina di domenica 10 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sant’Elena, in provincia di Padova, per recuperare un’auto finita fuori strada. Alla guida del mezzo c’era Cristian Disarò, 24enne residente a Villa Estense e studente di Chimica biorganica all’Università di Ferrara. Il giovane ha perso la vita nel tragico incidente.

Ancora un incidente mortale sulle strade del Padovano. Domenica 10 dicembre, intorno alle 4.15 della mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti nel piccolo comune di Sant'Elena, in provincia di Padova, in via Gasparolo per recuperare un'auto finita fuori strada in un campo agricolo.

Alla guida del mezzo c'era un giovane di 24 anni che sarebbe andato a sbattere contro un pozzetto in cemento: la forza dell’urto ha distrutto la parte anteriore della sua macchina e il ragazzo è deceduto sul colpo per i traumi riportati nell’incidente.

I pompieri giunti sul posto da Este hanno estratto il corpo del ragazzo, mentre i soccorritori del Suem 118 non hanno potuto fare nulla, se non constatare la morte del ragazzo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Boara Pisani e Solesino per deviare il traffico ed eseguire tutti i rilievi del caso.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

La vittima dell'incidente si chiamava Cristian Disarò, 24 anni compiuti un mese fa, abitava in via Marzare a Villa Estense ed era uno studente di Chimica biorganica all'Università degli Studi di Ferrara.

L'esatta dinamica dell'incidente resta ancora al vaglio degli inquirenti ma, secondo una prima ricostruzione, il ragazzo potrebbe aver perso il controllo della propria auto, una Renault Clio, a causa dell'impatto contro un tombino sporgente.

Sarebbe poi uscito di strada con il veicolo, finendo in un fosso nelle vicinanze. Qui sarebbe andato a sbattere contro un pozzetto in cemento armato, terminando la sua corsa nel campo dove l'auto è stata ritrovata.

Per Disarò i soccorsi sono stati purtroppo inutili, a causa di diversi traumi toracici, conseguenza del tragico incidente avvenuto nella notte. Secondo quanto si apprende, la salma sarebbe già stata affidata ai familiari della vittima.