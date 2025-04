video suggerito

Perché e dove alcune banconote da 50 euro non saranno più utilizzabili da aprile Il Banco di Spagna ha deciso di ritirare dal mese di aprile alcune banconote da 50 euro deteriorate e che dunque non potranno più essere utilizzate per i pagamenti. Si tratta di una prassi in vigore in tutta Europa.

A cura di Ida Artiaco

A partire da questo aprile alcune banconote da 50 euro non saranno più utilizzabili. La notizia sta facendo il giro dei media, ma si tratta in realtà di una prassi in vigore in tutta Europa, su cui però è importante che si presti attenzione per evitare di trovarsi in viaggio con biglietti arancioni non più validi. Ebbene, questa volta la decisione di ritirare le banconote da 50 euro deteriorate è stata del Banco di Spagna.

Secondo quanto ha riferito il sito Ideal, Madrid dichiarerà non valide le banconote da 50 euro deteriorate e che presentano anche minime tracce di inchiostro antifurto. Si tratta di segni causati dall’attivazione di sistemi di sicurezza installati in bancomat, casseforti e altri dispositivi di trasporto contanti, che rilasciano inchiostro indelebile, un sistema che rende inutilizzabile il denaro in caso di furto o manomissione.

Alcune di queste banconote sono ancora in circolazione, così le autorità spagnole vogliono impedirne definitivamente l’utilizzo anche per contrastare attività illecite come riciclaggio e contraffazione, soprattutto in vista dell'estate, che attira nel Paese iberico migliaia di turisti e che aumenta l'utilizzo dei contanti.

Il governo spagnolo ha già diffuso le linee guida per la sostituzione. La novità riguarda esclusivamente i pezzi logorati dal tempo e in cattive condizioni. Se quindi si ha una banconota da 50 euro danneggiata, l’indicazione è andare in una filiale della Banca di Spagna o un altro istituto autorizzato e chiedere la sostituzione. Sarà sufficiente dimostrare di aver ricevuto la banconota in buona fede o di essere stati vittima di un furto per procedere con la sostituzione.