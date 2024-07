Paziente di 47 anni muore durante operazione di rimozione colecisti: indaga la Procura di Foggia

video suggerito

La Procura della Repubblica di Foggia sta indagando sulla morte improvvisa di un paziente di 47 anni avvenuta durante una operazione chirurgica di rimozione della colecisti a cui l’uomo si stava sottoponendo presso il policlinico "Ospedali Riuniti" di Foggia. A far scattare l’intervento della magistratura la denuncia presentata agli organi competenti da parte della famiglia dell’uomo che chiede di fare piena luce su quanto accaduto.

Secondo le prime notizie trapelate, l’intervento chirurgico non aveva particolari indicazioni di complessità tanto che i medici avevano deciso di sottoporre l’uomo all’operazione di asportazione della colecisti in laparoscopia. Si tratta di una tecnica mini invasiva e con decorso post operatorio più rapido per l'asportazione della cistifellea. Rispetto all’operazione classica, che prevede un taglio più ampio dell’addome, la laparoscopia prevede solo piccole incisioni che permetteranno al medico l’accesso all’addome attraverso delle cannule da cui poi passano gli strumenti operatori.

Il 47enne era stato ricoverato per questo nel reparto di chirurgia generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Foggia ma, durante l’intervento, qualcosa è andato storto e l’uomo è deceduto. Una tragedia per i familiari che, assistiti dai legali, hanno presentato denuncia alle forze di polizia per chiedere una verifica su quanto avvenuto. La magistratura, informata dei fatti, ha disposto il sequestro della cartella clinica del paziente che sarà esaminata per individuare eventuali discrepanze.

Anche la direzione sanitaria del policlinico foggiano ha aperto una inchiesta interna per fare chiarezza sul caso e verificare se nell'episodio specifico vi sia stata l'adesione ai protocolli aziendali di riduzione del rischio clinico.