video suggerito

Paura in una scuola media di Perugia: 14enne trovato con una pistola scacciacani nello zaino Durante un controllo in una scuola media di Perugia, scattato per il furto di un cellulare poi ritrovato, è stata scoperta una pistola a salve nello zaino di un 14enne. Il ragazzo è stato denunciato e affidato ai genitori. Indaga la Procura per i minorenni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di tensione in una scuola media di Perugia, dove un ragazzo di 14 anni è stato sorpreso con una pistola a salve nascosta nello zaino. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, durante un controllo disposto dagli insegnanti a seguito della scomparsa di un cellulare appartenente a un docente. Il telefono è poi stato ritrovato, ma durante le verifiche è emersa una scoperta ben più allarmante.

Frugando tra i libri e il materiale scolastico del giovane studente, i professori hanno notato la sagoma inequivocabile di un’arma. Inizialmente si è temuto il peggio, ma i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di una pistola a salve, di fatto una scacciacani, priva di cartucce ma anche del tappo rosso identificativo, e completa di caricatore.

L’arma, di colore nero e simile in tutto e per tutto a una vera pistola, è stata immediatamente sequestrata. L’intervento dei carabinieri, allertati dal personale scolastico, ha riportato la calma tra alunni e insegnanti. I militari dell’Arma hanno identificato il ragazzo e, al termine degli accertamenti, lo hanno affidato ai genitori. Il 14enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per i minorenni con l’ipotesi di porto abusivo di armi.

L’episodio ha generato forte preoccupazione tra le famiglie e il corpo docente, già provati da una mattinata fuori dall’ordinario. Il caso è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, che dovrà valutare eventuali ulteriori responsabilità, anche sul fronte della sorveglianza genitoriale.

La scuola, nel frattempo, ha deciso di rafforzare i controlli e sensibilizzare studenti e famiglie sull’importanza del rispetto delle regole e sulla gravità di simili comportamenti. La vicenda, riportata da diverse testate locali tra cui "Il Messaggero Umbria", ha acceso i riflettori su un tema delicato: la facilità con cui anche minori possono entrare in possesso di oggetti pericolosi, in un contesto che dovrebbe garantire sicurezza e serenità.