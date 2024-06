Paura in centro a Bologna: sparatoria nella notte, 20enne colpito alla schiena. “Stavano litigando”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Paura nella tarda serata di ieri, domenica 9 giugno, a Bologna. Una sparatoria è avvenuta intorno alle 22.30, in pieno centro storico, tra piazza di Porta Sant'Isaia e viale Vicini: un ragazzo italiano di origini straniere di 20 anni è stata colpito da un proiettile alla schiena.

Dalla gravità delle ferite riportate, il giovane è trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza. Al momento è ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta la Polizia, e anche la Scientifica si è recata sul luogo per gli accertamenti del caso: in particolare per repertare alcune tracce di sangue. Le indagini della Squadra Mobile, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'area, puntano a risalire all’identità dell’aggressore.

Al momento non si conoscono i motivi del gesto, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, nemmeno che la vittima sia stata vittima di un tentativo di rapina.

Dalle prime ricostruzioni, a quanto si apprende, alcuni residenti hanno riferito di aver udito, poco prima del ritrovamento del ferito, alcuni giovani litigare e un rumore che potrebbe essere quello di un'esplosione, probabilmente il colpo che ha centrato il 20enne.

Le forze dell'ordine avrebbero rinvenuto un bossolo presumibilmente riconducibile alla sparatoria.

Coltellate in via Galliera, nel tratto vicino a piazza XX settembre, ossia tra via del Mille e via Milazzo.

Sempre ieri a Bologna è stata registrata un'aggressione in via Galliera, vicino a piazza XX settembre: un uomo di origine nigeriana è rimasto. Sul caso indagano i carabinieri.