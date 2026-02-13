Attualità
video suggerito
video suggerito

Paura a Licata, boato e incendio dopo l’esplosione di una bombola a gas: casa sventrata, feriti marito e moglie

Una bombola a gas è esplosa in un appartamento di via Carso a Licata (Agrigento), sventrandolo: marito e moglie sono finiti in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Agibilità dell’immobile compromessa.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Paura nella notte a Licata, in provincia di Agrigento, dove un incendio è scoppiato in un appartamento in via Carso, vicino al Rettifilo Garibaldi, nel quartiere Oltreponte, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola del gas. La parte di edificio interessata è crollata mentre due persone, marito e moglie di 65 e 60 anni, che si trovavano all'interno sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dove sono al momento ricoverati. Lui ha riportato ustioni lievi, dunque non è in pericolo di vita, mentre lei è in stato di choc.

L'esplosione, che si è verificata intorno alle 3 della scorsa notte e che è stata preceduta da un boato, ha danneggiato anche l'immobile contiguo. Detriti sono caduti su due auto posteggiate lungo il ciglio del marciapiede sottostante, procurando danni. A essere evacuati, in via precauzionale, sono stati tutti gli abitanti del palazzo.

I pompieri di Licata e di Agrigento stanno verificando ancora in mattinata l'agibilità dei due immobili. Per uno, quello dove si è registrata l'esplosione, l'agibilità sarebbe seriamente compromessa. Sul posto la guardia di finanza di Licata è impegnata a ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e confermare o meno la causa dell'incendio.

Leggi anche
Arezzo, esplodono le bombole di ossigeno trasportate su un camion: sei feriti, furgone in fiamme

Sempre la scorsa notte un incendio si è verificato in un'abitazione anche a Montefalcone nel Sannio, in provincia di Campobasso, al primo piano di una palazzina composta da sei appartamenti. Interessato l'intero alloggio che è stato evacuato; sei famiglie hanno dovuto lasciare i loro appartamenti, una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita all'ospedale di Termoli. I pompieri, giunti sul posto, hanno spento l'incendio, messo in sicurezza l'area e, con l'ausilio dell'autoscala, hanno recuperato una donna bloccata su un balcone al terzo piano, impossibilitata a scendere a causa del fumo presente lungo le scale.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
referendum
giustizia
“Al referendum voteranno Sì indagati e massoni”: il caso Gratteri arriva al Csm
"Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene": bufera per le parole di Gratteri
Cos'è successo con il curling e gli spot per il Referendum sulla giustizia: la polemica dall'inizio
Antonio Di Pietro: "Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì"
Referendum Giustizia, in vantaggio il no: decisiva l'affluenza per l'esito
Ceccanti: "Voto Sì per avere giudici davvero neutrali, i referendum non sono elezioni politiche"
La consigliera del Csm Eccher: "Non ci sarà controllo politico su pm, è vietato dalla Costituzione"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views