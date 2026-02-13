Paura a Licata, boato e incendio dopo l’esplosione di una bombola a gas: casa sventrata, feriti marito e moglie

Una bombola a gas è esplosa in un appartamento di via Carso a Licata (Agrigento), sventrandolo: marito e moglie sono finiti in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Agibilità dell’immobile compromessa.

Immagine di repertorio.

Paura nella notte a Licata, in provincia di Agrigento, dove un incendio è scoppiato in un appartamento in via Carso, vicino al Rettifilo Garibaldi, nel quartiere Oltreponte, probabilmente a causa dell'esplosione di una bombola del gas. La parte di edificio interessata è crollata mentre due persone, marito e moglie di 65 e 60 anni, che si trovavano all'interno sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dove sono al momento ricoverati. Lui ha riportato ustioni lievi, dunque non è in pericolo di vita, mentre lei è in stato di choc.

L'esplosione, che si è verificata intorno alle 3 della scorsa notte e che è stata preceduta da un boato, ha danneggiato anche l'immobile contiguo. Detriti sono caduti su due auto posteggiate lungo il ciglio del marciapiede sottostante, procurando danni. A essere evacuati, in via precauzionale, sono stati tutti gli abitanti del palazzo.

I pompieri di Licata e di Agrigento stanno verificando ancora in mattinata l'agibilità dei due immobili. Per uno, quello dove si è registrata l'esplosione, l'agibilità sarebbe seriamente compromessa. Sul posto la guardia di finanza di Licata è impegnata a ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e confermare o meno la causa dell'incendio.

Sempre la scorsa notte un incendio si è verificato in un'abitazione anche a Montefalcone nel Sannio, in provincia di Campobasso, al primo piano di una palazzina composta da sei appartamenti. Interessato l'intero alloggio che è stato evacuato; sei famiglie hanno dovuto lasciare i loro appartamenti, una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita all'ospedale di Termoli. I pompieri, giunti sul posto, hanno spento l'incendio, messo in sicurezza l'area e, con l'ausilio dell'autoscala, hanno recuperato una donna bloccata su un balcone al terzo piano, impossibilitata a scendere a causa del fumo presente lungo le scale.