Passante lascia biglietto sul parabrezza dell’auto: “Tuo marito ti urla contro. Abbi il coraggio di lasciarlo”

La foto, diventata virale, del biglietto lasciato da una passante sul parabrezza dell’auto di una donna: “A te cui tuo marito urlava per sistemare il parasole, auguro il coraggio di lasciarlo”. Pioggia di like e commenti.

"A te cui tuo marito urlava per sistemare il parasole, auguro il coraggio di lasciarlo". Comincia così il biglietto che una sconosciuta ha lasciato sul parabrezza dell'auto di una donna e che – condiviso sui social media – è diventato ben presto virale. È successo a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto.

Nel messaggio in questione, firmato semplicemente da "una passante" e lasciato sul biglietto sotto al tergicristallo dell'auto che era parcheggiata sul Lungomare si legge ancora: "Meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo". Evidentemente l'autrice del biglietto avrà visto un uomo che inveiva e urlava contro la propria compagna, rimproverandola per il modo in cui stava sistemando un parasole nell'abitacolo della vettura.

Lo foto della lettera, finita sul gruppo "Rinascita Castellaneta Marina", in poche ore raggiunge quasi migliaia like e sotto il post, centinaia di commenti. Una donna scrive: "Ho cercato per anni una parola di conforto mentre lui mi urlava addosso, nell'indifferenza delle persone che si soffermavano per curiosità". Un'altra: "Bellissimo messaggio….speriamo che un giorno tutte queste donne capiscano che meritano rispetto,E soprattutto trovino il coraggio di lasciare subito questi cosiddetti mariti". E ancora: "Donne di qualsiasi età non fatevi mettere i piedi in testa da un uomo, quando lo fanno è il momento di lasciarli"; o: "Passante coraggioso; marito prepotente, moglie paziente e rassegnata. La seconda e la terza condizione ricorrono in gran parte delle famiglie italiane".

Ma non c'è solo solidarietà: "Saranno tornati alla macchina insieme, l'avrà letto anche lui. Si sarà arrabbiato di più con lei, che di quel biglietto non ha colpa", è il commento amaro di un alto utente.