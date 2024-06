video suggerito

Parigi, colpo grosso da Chanel sui Champs-Elysées: ladri in fuga con un bottino da 10 milioni L'assalto è avvenuto poco dopo le 5 nell'elegante avenue Montaigne nel cuore di Parigi. I malviventi hanno agito praticamente indisturbati sfondando la vetrina principale con un'auto utilizzata a mo' di ariete.

A cura di Biagio Chiariello

Colpo da 10 milioni di euro nella boutique La polizia all'esterno di Chanel, nei pressi degli Champs-Elysées, a Parigi.

Il colpo è stato messo a segno all'alba di ieri, lunedì 10 giugno, da una banda di malviventi che, a volto coperto, ha utilizzato un’auto-ariete per irrompere nel negozio: in pochi istanti il commando ha sfondato la vetrina principale, portando via la merce, mentre l'elegante avenue Montaigne era quasi completamente deserta. Questo ha permesso ai ladri di agire praticamente indisturbati, secondo quanto hanno rivelato fonti interne alla polizia.

I malviventi "hanno utilizzato un primo veicolo per penetrare nel negozio spaccando la vetrina principale – ha riferito la polizia – poi hanno preso la fuga a bordo di un secondo veicolo, portando con loro della merce". Per evitare che potesse essere utilizzata per risalire a loro, i banditi hanno dato fuoco all'auto utilizzata.

La stessa gendarmeria francese ha spiegato che i danni al negozio sono ancora da calcolare, mentre il valore della refurtiva sarebbe altissimo: fra i 6 e i 10 milioni di euro.

Non si tratta certo del primo colpo di questo tipo. A maggio, un banda di ladri ha fatto irruzione nel negozio di gioielli Harry Winston, anche questo vicino agli Champs-Élysées, portando via di tutto prima di fuggire in moto. E solo qualche giorno fa un maxi furto da mezzo milione di euro è stato messo a segno da Bulgari in via dei Condotti a Roma. In questo caso i malviventi hanno agito nel cuore della notte entrando nel negozio attraverso un buco nel pavimento, che li ha condotti ad un locale di servizio. E da lì hanno poi potuto agire senza controllo.