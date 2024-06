video suggerito

Furto da Bulgari in via Condotti a Roma: rubato mezzo milione di euro, ladri passati dai sotterranei Un milione di euro, a tanto ammonta il bottino del furto compiuto nella notte nella gioielleria Bulgari di via Condotti. I ladri sono entrati attraverso un buco nel pavimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bulgari in via dei Condotti (Frame da Google Maps)

Un maxi furto da mezzo milione di euro è stato messo a segno da Bulgari in via dei Condotti a Roma. La gioelleria del brand di lusso nel cuore del centro storico nella strada dei negozi dell'alta moda, è stata presa di mira per un colpo che si è consumato nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno. Secondo le informazioni apprese era circa mezzanotte, quando i ladri – non è ancora chiaro quante persone siano coinvolte nel reato ndr – hanno agito secondo un piano ben collaudato.

La banda del buco ha rubato da Bulgari

I ladri hanno raggiunto il negozio nella notte, mentre già molti residenti erano addormentati e sono entrati al suo interno attraverso un buco nel pavimento, che li ha condotti ad un locale di servizio. In pochi minuti i malviventi hanno portato via tutto ciò che potevano: soldi e gioielli costosissimi tra oro e pietre preziose, per un totale complessivo che, almeno per quanto reso noto finora, è di circa 500mila euro. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono arrivate le pattuglie della Squadra Mobile della Polizia di Stato e della Scientifica.

Indagini in corso, al vaglio le immagini delle telecamere

Gli agenti hanno fatto un sopralluogo all'interno del negozio, cercando di raccogliere dei dettagli utili alle indagini e ascoltando alcune persone. I polziotti hanno acqusito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, con la speranza che abbiano immortalato i ladri in fuga o movimenti sospetti e che le registrazioni possano rivelarsi utili a risalire ai ladri. Le indagini sono in corso per cercare di rintracciare i responsabili.