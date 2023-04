Parà morto precipitando durante esercitazione, ipotesi malore per Gianluca Spina. Meloni: “Addolorata” Sarebbe stato vittima di un malore, probabilmente un infarto Gianluca Spina, il parà della Folgore 49enne precipitato ieri durante una esercitazione, nel giardino di un’abitazione a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. Indagini in corso e attesa per i risultati dell’autopsia. Meloni: “Rivolgo, a nome mio e del Governo, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai suoi familiari e all’Esercito italiano”.

A cura di Ida Artiaco

Gianluca Spina

Sono in corso le indagini sulla morte di Gianluca Spina, il parà della Folgore 49enne precipitato ieri durante una esercitazione, nel giardino di un'abitazione a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. La Procura di Pisa ha aperto un'inchiesta per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo, ma a quanto pare tra le ipotesi più plausibili ci sarebbe quella di un malore che pare abbia colpito il militare, probabilmente un infarto.

È possibile che il parà, privo di sensi, non sia riuscito a manovrare il paracadute, che si era regolarmente aperto durante la discesa. Il corpo, infatti, secondo i primi riscontri, non presentava ferite o traumi, anche perché l'impatto a terra non pare essere stato violento.

Ma mancano conferme, per le quali bisognerà attendere i risultati dell'autopsia, già disposta e che verrà eseguita nei prossimi giorni all’istituto di Medicina Legale di Pisa dove la salma è stata trasferita. Gli inquirenti hanno anche sequestrato l'area su cui è precipitato il corpo di Spina per rispondere a tutti i dubbi del caso.

Intanto, sono numerosi i messaggi di cordoglio per la morte del militare, originario di Cosenza ma residente nella provincia di Siena. Tra questi, c'è anche quello della premier Giorgia Meloni, che nelle scorse ore ha scritto su Twitter: "La scomparsa del paracadutista della Folgore Gianluca Spina, vittima di un fatale incidente durante una esercitazione di aviolancio, ci addolora profondamente. Rivolgo, a nome mio e del Governo, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai suoi familiari e all’Esercito italiano".

Via Twitter è arrivato anche il messaggio di Guido Crosetto, Ministro della Difesa: "Esprimo i sentimenti del mio più profondo cordoglio e voglio stringere in un ideale abbraccio i familiari del Sergente Maggiore Aiutante Gianluca Spina, paracadutista dell’Esercito, tragicamente scomparso nel corso di un lancio La famiglia della Difesa si unisce al vostro dolore", si legge.

"Era un paracadutista militare e nel corso della sua carriera aveva evidenziato in ogni circostanza grande professionalità e spirito di servizio", ha invece commentato Pietro Serino, capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata, esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia della vittima.