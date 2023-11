Papa Francesco non sta bene: si è sottoposto a una tac, annullate le udienze di oggi La Santa Sede: “Ha l’influenza”. A rischio l’angelus di domani. Tra gli appuntamenti che il Papa potrebbero saltare, anche il viaggio della prossima settimana a Dubai, dove è atteso alla Cop28.

A cura di Biagio Chiariello

1.130 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Nelle prime ore del pomeriggio Papa Francesco si è sottoposto a una TAC all’Ospedale Gemelli Isola a Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta". Questo il messaggio rilasciato dalla Stampa Vaticana nella giornata di oggi, sabato 25 novembre.

Bergoglio infatti ha l'influenza ma nonostante i toni non siano preoccupanti, considerata anche l’età del pontefice, è stato deciso di cancellare gli incontri di oggi, 25 novembre. Alle 10, tra gli altri, avrebbe dovuto incontrare il presidente della Repubblica della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Non è chiaro comunque se il decorso della malattia sia rapido da consentirgli di svolge l’Angelus, domani, e l’udienza generale di mercoledì 29 novembre. Papa Francesco è poi atteso sempre la prossima settimana alla Cop28 sui cambiamenti climatici, in programma da venerdì 1 a domenica 3 dicembre a Dubai.

Intanto è stato reso noto che il Santo Padre sarà in visita a Verona il 18 maggio del prossimo anno. Come spiegato dal vescovo Domenico Pompili, il Papa parteciperà ad una grande manifestazione per la pace, in programma all'Arena di Verona con il coinvolgimento non solo della comunità religiosa, ma anche di tutte le associazioni e dei movimenti pacifisti. La visita del Santo Padre prevede anche una visita al carcere con il pranzo insieme ai detenuti. Infine Papa Bergoglio celebrerà la Messa allo stadio Bentegodi. L'ultima visita di un pontefice a Verona risale al 19 ottobre 2006, con Benedetto XVI che partecipò al Convegno Cei.