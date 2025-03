video suggerito

Papa Francesco, l’aggiornamento sulle condizioni di Bergoglio: “Ventilazione meccanica ridotta, condizioni stabili” Le condizioni di Papa Francesco sono stabili e sono stati registrati nella giornata odierna graduali miglioramenti dalle terapie. Il Santo Padre dovrà comunque rimanere ancora in ospedale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Papa Francesco

Papa Francesco "prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi, riducendo progressivamente la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne. Il Pontefice necessita ancora di terapia medica ospedaliera, di fisioterapia motoria e respiratoria". È quanto rende noto la Sala Stampa vaticana nel suo consueto aggiornamento serale sulle condizioni di salute di Bergoglio. "Il Santo Padre – si aggiunge – necessita ancora di terapia medica ospedaliera, di fisioterapia motoria e respiratoria; tali terapie, allo stato, fanno registrare ulteriori, graduali miglioramenti".

Nella serata di ieri la Sala Stampa della Santa Sede aveva fatto sapere che le condizioni di salute di Bergoglio non avevano fatto registrare particolari novità: "La situazione è stabile, e per questo i medici hanno deciso di non redigere l’annunciato bollettino medico". Tale circostanza – era stato precisato – "è da considerare come un elemento positivo". "Il recupero del Papa – spiegava il Vaticano – è lento e ci vuole il tempo perché si consolidino i miglioramenti".

La situazione clinica del Papa resta stazionaria in un quadro comunque complesso. Bergoglio è ormai da più un mese, era il 14 febbraio scorso quando è arrivato in ospedale, ricoverato al Gemelli di Roma per curare una polmonite bilaterale. In ospedale, due giorni fa ha festeggiato anche il suo dodicesimo anniversario del pontificato. Il personale del Gemelli per l’occasione ha voluto anche organizzare una piccola sorpresa per il Santo padre: una torta con tanto di candeline.

Considerato il quadro clinico stabile – la prognosi è stata sciolta qualche giorno fa – i medici non stanno più diffondendo un bollettino quotidiano per Bergoglio, bensì degli aggiornamenti da fonti vaticane su come sta il Papa vengono comunque garantiti ogni giorno. Francesco continua a seguire la terapia respiratoria alternando ventilazione meccanica non invasiva di notte con l'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali usate durante il giorno. Un nuovo bollettino medico sarà diffuso domani.