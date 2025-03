Papa Francesco è stabile: “Non ci saranno più due bollettini al giorno”, l’aggiornamento sul Pontefice

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Papa Francesco è in una situazione di salute stabile e questa sera non è stato pubblicato il consueto bollettino medico.La Sala Stampa Vaticana ha fatto sapere che non vi sono novità rispetto al quadro clinico dei giorni scorsi dopo il proscioglimento della prognosi e a ormai un mese di ricovero nel nosocomio Gemelli di Roma. Il Pontefice è entrato in ospedale lo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

Si tratta, secondo i medici, di un elemento positivo che fa guardare con fiducia al recupero del Papa che è lento e che richiederà del tempo per consolidarsi. I medici hanno fatto dunque sapere che la mattina non vi sarà più alcuna comunicazione su come il Papa ha trascorso la notte (arrivata invece oggi), mentre restereà il briefing della sera che non sarà sempre accompagnato dai bollettini che andranno via via a diradarsi.

Nella mattinata di oggi, la Sala Stampa vaticana aveva fatto sapere che Bergoglio riesce ora a muoversi e a camminare, spostandosi "a volte con maggiore assistenza, altre meno". Oggi ha seguito gli esercizi spirituali e ha continuato la terapia farmacologica prevista. Il Papa alterna la fisioterapia motoria a quella respiratoria prevista per il pomeriggio.

In ospedale ieri Papa Francesco ha festeggiato il dodicesimo anniversario del suo pontificato e il personale del Gemelli per l'occasione ha organizzato una piccola sorpresa per Bergoglio: una torta con tanto di candeline da spegnere.