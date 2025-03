video suggerito

Papa Francesco, il Vaticano: "ha dormito tutta la notte, prosegue il riposo", come sta oggi martedì 4 marzo Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco dopo 18esima notte di ricovero al Policlinico Gemelli. Il Pontefice "ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo", si legge nell'ultimo bollettino diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede.

A cura di Eleonora Panseri

Papa Francesco.

Dopo la due crisi respiratorie avvenute ieri, "il Papa ha dormito tutta la notte" e "ora prosegue il riposo". È quanto riferito dalla sala stampa della Santa Sede nel bollettino diffuso questa mattina, dopo la 18esima notte di ricovero.

Il Papa si trova al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio per una bronchite, successivamente evolutasi in polmonite bilaterale. Bergoglio continua ad alternare lievi miglioramenti a momenti di maggiore difficoltà.

Nella serata di ieri, lunedì 3 marzo, il Santo Padre aveva infatti avuto "due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo”, come riportava l'aggiornamento serale sulle sue condizioni.

Stando a quanto riferito da fonti vaticane, nei giorni precedenti Papa Francesco è riuscito anche a dedicarsi ad alcune attività lavorative e a partecipare, nella giornata di domenica 2 marzo, alla Santa Messa insieme agli operatori sanitari che si stanno prendendo cura di lui.

Nell'Angelus, trasmesso per la terza domenica consecutiva soltanto in forma scritta, viste le sue condizioni, il Pontefice ha ringraziato i fedeli per l'affetto, la vicinanza e le preghiere. Poi ha dedicato un pensiero agli Stati martoriati dai conflitti. Ucraina, Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Kivu. "Da qui la guerra appare ancora più assurda", ha scritto.

Sempre nella giornata di domenica 2 marzo il Papa ha avuto un breve incontro con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, ovvero il "capo della diplomazia" della Chiesa Cattolica.

