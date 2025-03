Papa Francesco ha avuto due episodi di insufficienza respiratoria acuta: bollettino sulle condizioni del Pontefice

video suggerito

"Papa Francesco oggi ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo", sono gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Lo fa sapere la Sala Stampa Vaticana nel nuovo bollettino di oggi 3 marzo.

A cura di Antonio Palma

Papa Francesco oggi ha avuto due episodi di insufficienza respiratoria acuta, lo comunica il Vaticano nel nuovo bollettino serale di oggi 3 marzo sulle condizioni del Pontefice, ricoverato dallo scorso venerdì 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma dove è in cura per una polmonite bilaterale.

"Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo. Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni" fanno sapere ancora dalla Sala Stampa vaticana, aggiornando sulla salute di Bergoglio nel suo 18°esimo giorno di ricovero. Il Papa dunque rimane in condizioni serie e ha bisogno di ossigenoterapia ad alti flussi e quindi la prognosi rimane riservata.

A causa della nuova crisi respiratoria di oggi e del conseguente broncospasmo, Papa Francesco è stato sottoposto di nuovo a ventilazione meccanica non invasiva dal pomeriggio di lunedì, come disposto dai medici del Gemelli. "Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante" hanno tenuto a sottolineare però dal Vaticano.

Dopo il bollettino, fonti vaticane assicurano che la crisi respiratoria di questo pomeriggio si è conclusa mentre i valori del sangue "restano invariati. Fatto questo che è positivo perché dimostra che non siamo in presenza di una nuova infezione ma è la conseguenza di quella presente, già diagnosticata con la Tac di sabato scorso". "Quello di questo pomeriggio – proseguono le stesse fonti – non è un elemento nuovo ed è una conseguenza di ciò che già c'è". La crisi respiratoria di questo pomeriggio, si aggiunge ancora, è stata provocata dalla reazione dei bronchi che hanno cercato di espellere il muco".

La notte scorsa intanto è trascorsa serena per il Pontefice che nei giorni scorsi aveva dovuto affrontare un'altra crisi con un broncospasmo che ha necessitato anche questa di ventilazione meccanica non invasiva. "Il Papa ha riposato bene tutta la notte" aveva informato questa mattina il bollettino ufficiale Vaticano. "Il Pontefice si è alzato, ha fatto colazione e cominciato le terapie" hanno poi aggiunto fonti vaticane.

Il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma dunque si prevede ancora lungo. Ieri per la terza domenica consecutiva il testo dell'Angelus è stato diffuso solo in forma scritta e sono stati già rinviati tutti gli appuntamenti ufficiali.