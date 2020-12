"Potrebbe sembrare forzato, quasi stridente ringraziare Dio al termine di un anno come questo, segnato dalla pandemia". Questo un passaggio dell’omelia di Papa Francesco, pronunciata dal cardinale Giovanni Battista Re, che presiede i Primi Vespri cui fa seguito il tradizionale canto dell’inno Te Deum a conclusione dell’Anno civile e la Benedizione eucaristica. "Pensiamo alle famiglie che hanno perso uno o più membri, a coloro che sono stati malati, a quanti hanno patito la solitudine, a chi ha perso il lavoro… A volte qualcuno domanda: qual è il senso di un dramma come questo? Non dobbiamo avere fretta di dare risposta a tale interrogativo", ha proseguito il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, chiamato a presieder la liturgia al posto del Pontefice colpito da una "dolorosa sciatalgia".

Il Santo Padre ha spiegato che non esiste un Dio cinico e spietato. "Un Dio che sacrificasse gli esseri umani per un grande disegno, fosse pure il migliore possibile, non è certo il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo. Dio è padre, “eterno Padre”, e se il suo Figlio si è fatto uomo, è per l’immensa compassione del cuore del Padre". Dio, invece, è pastore. "E quale pastore darebbe per persa anche una sola pecora, pensando che intanto gliene restano molte altre? No, questo dio cinico e spietato non esiste".

La notizia dell'infortunio di Bergoglio ha spiazzato un po' tutti: il Santo Padre è stato infatti colpito attacco di sciatalgia e per questo motivo non ha presenziato né i vespri, né il Te Deum né tantomeno la Santa Messa in San Pietro. L’annuncio arriva dal direttore della Sala Stampa Matteo Bruni: "A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco".