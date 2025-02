video suggerito

Papa Francesco “non ha febbre e ha parametri stabili”, nuovo bollettino sulle condizioni di salute di Bergoglio Sono in lieve miglioramento le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da venerdì scorso per una polmonite bilaterale. Secondo il bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana è stato registrato un lieve miglioramento nelle condizioni del Papa. Continuano le cure per Bergoglio che ieri ha ricevuto la visita della premier Giorgia Meloni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le condizioni cliniche di Papa Francesco, ricoverato da venerdì scorso al decimo piano dell'ospedale Gemelli di Roma per una bronchite ora tramutata in polmonite bilaterale, sarebbero in leggero miglioramento. "Il Papa è apiretico e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili" ha fatto sapere il bollettino medico serale della sala stampa vaticana.

Nonostante il quadro clinico complesso, i miglioramenti nelle condizioni di salute del Pontefice fanno ben sperare per i prossimi giorni dopo la modifica alla sua terapia. Questa mattina il Pontefice ha ricevuto l'Eucarestia e si è successivamente dedicato alle attività lavorative. Le cure per il Papa procedono quindi con un successo incoraggiante secondo la sala stampa vaticana.

Bergoglio si trova all'ospedale Gemelli di Roma da venerdì scorso. Sono ormai sei giorni che il Pontefice resta ricoverato al decimo piano del nosocomio romano. Papa Francesco è entrato in ospedale con la diagnosi di una bronchite che ora è tramutata in una polmonite bilaterale.

Nella giornata di ieri, Francesco ha anche ricevuto la visita della premier Giorgia Meloni che si è trattenuta nella sua stanza per circa 20 minuti. Meloni ha ribadito di averlo trovato "vigile e sempre caratterizzato dal suo proverbiale senso dell'umorismo".

Le sue condizioni di salute erano state definite in miglioramento già nel precedente bollettino medico della sala stampa vaticana. In quel caso erano stati infatti resi noti i lievi miglioramenti degli indici infiammatori.