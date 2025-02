video suggerito

Come sta Papa Francesco dopo il ricovero: terapia modificata e riposo assoluto, oggi salta l'Angelus "Per facilitare la ripresa, lo staff medico ha prescritto il riposo assoluto di Papa Francesco" spiegano dalla sala stampa vaticana, rivelando che la terapia a cui è sottoposto "è stata leggermente modificata in base agli ulteriori riscontri microbiologici". Oggi non guiderà la solita preghiera dell'Angelus.

A cura di Antonio Palma

Riposo assoluto per Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli dopo una persistente bronchite causata da una serie infezione delle vie respiratorie. Lo hanno prescritto i medici del policlinico romano dove il Pontefice è in cura da qualche giorno per il persistere dei sintomi. Per questo oggi, domenica 16 febbraio, Bergoglio non guiderà la solita preghiera dell'Angelus, nemmeno dalla cappella dell’ospedale come si era ipotizzato nei giorni scorsi.

Come informa la Sala Stampa Vaticana, il Pontefice però non ha voluto rinunciare del tutto al consueto appuntamento domenicale e ha inviato il testo del suo intervento per la relativa pubblicazione. Le condizioni di Papa Francesco intanto sono stabili anche se Bergoglio resta affaticato e per questo “Per facilitare la ripresa, lo staff medico ha prescritto riposo assoluto” spiegano dal Vaticano. Papa ancesco ha obbedito ai medici questa volta e ha alternato il riposo solo alla preghiera ed alla lettura.

Nell’ultimo bollettino di ieri pomeriggio si segnala che "Papa Francesco ha riposato tutta la notte, non ha presentato episodi febbrili e gli accertamenti eseguiti nel corso della giornata confermano l'infezione delle vie respiratorie”. La terapia a cui è sottoposto però “è stata leggermente modificata in base agli ulteriori riscontri microbiologici”.

Gli esami di laboratorio condotti nella giornata di sabato “riscontrano il miglioramento di alcuni valori". Nel corso della mattina il Pontefice “ha ricevuto la Santa eucarestia, quindi ha alternato il riposo alla preghiera ed alla lettura”.

Tanti i messaggi i vicinanza e affetto giunto al Papa insieme agili auguri di pronta guarigione. La Sala Stampa vaticana informa infatti che "Papa Francesco è stato aggiornato dei tanti messaggi di vicinanza e affetto ricevuti ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contemporaneo di continuare a pregare per lui."