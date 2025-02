video suggerito

Come sta Papa Francesco dopo il ricovero in ospedale per bronchite e fino a quando resterà al Gemelli Come sta Papa Francesco dopo il ricovero da oggi al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite e quanto tempo sarà lontano dagli impegni pubblici: "Resterà in ospedale almeno 5 giorni".

A cura di Ida Artiaco

Resterà ricoverato per qualche giorno, almeno fino a lunedì prossimo, Papa Francesco: il Pontefice a 88 anni ha la bronchite e da questa mattina è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per "necessari ulteriori accertamenti e cure", come ha specificato oggi la Sala Stampa Vaticana nella nota con cui ha comunicato il trasferimento del Santo Padre nel nosocomio capitolino. Massimo riserbo dall'entourage, che però ha rassicurato: "C'è da stare tranquilli".

Il Pontefice, ricoverato oggi dopo una mattinata di lavoro e di udienze a Casa Santa Marta, sta per eseguire gli accertamenti e da fonti vicine al suo team, che sono con lui in ospedale, non si esclude un ricovero fino a cinque giorni. Per questo è stato già comunicato che "l'udienza giubilare di domani, 15 febbraio, è stata annullata; la Santa Messa in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, di domenica 16 febbraio, sarà presieduta da Sua Eminenza il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, mentre l'incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà, viene annullato a causa dell'impossibilità del Papa a parteciparvi”, ha poi riferito la Sala stampa della Santa Sede".

La notizia del ricovero del Papa è stata diffusa questa mattina dalla Sala Stampa Vaticana. Un collaboratore di Francesco poco fa ha scaricato da un auto un certo numero di borse e cartelle, forse contenenti anche documenti sanitari o di lavoro. Il dispositivo di sicurezza all'interno dell'ospedale è molto leggero, con alcuni gendarmi che stazionano nei vari piani e naturalmente il cordone di sicurezza attorno alla stanza tutta bianca del Pontefice al decimo piano dell'ospedale.

È da qualche giorno che preoccupano le condizioni di salute di Papa Francesco. Domenica scorsa era stato costretto a interrompere l’omelia che stava tenendo in Piazza San Pietro durante la messa in occasione del Giubileo delle Forze armate e di polizia perché aveva "difficoltà nel respiro", prima di passare la parola ai concelebranti: "Adesso mi scuso e chiedo al Maestro di continuare la lettura per difficoltà di respiro", aveva spiegato. Poi, mercoledì 12 febbraio, nel corso dell'udienza generale, il Pontefice aveva ceduto il testo da leggere ad un collaboratore, affermando di avere la bronchite.