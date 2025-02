Papa Francesco ha la bronchite: udienze spostate a Santa Marta, dove vive Bergoglio

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

A causa di una bronchite che lo sta colpendo in questi giorni, Papa Francesco terrà le udienze di venerdì 7 e sabato 8 febbraio a Casa Santa Marta, per proseguire la sua attività. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede. Anche oggi le udienze si erano svolte nella residenza dove vive Bergoglio.

Mercoledì, sempre a causa del raffreddore, il Pontefice aveva partecipato all'Udienza generale, ma non aveva letto la catechesi. "Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare. Per questo ho chiesto a un mio fratello di leggere la catechesi. La leggerà meglio di me": ha detto Papa Francesca in apertura, ieri mattina, affidando poi la lettura a don Pierluigi Giroli.

La scelta di restare nella sua residenza fino al weekend è anche a titolo precauzionale in vista della messa che Papa Francesco dovrebbe presiedere domenica in San Pietro, in occasione del Giubileo delle Forze Armate.

Non è la prima volta che negli ultimi mesi il Santo Padre, 88 anni, soffre di malesseri stagionali come tosse, bronchite e raffreddori, come già accaduto in altre occasioni, in cui ha evidenziato le sue condizioni fisiche e la voce non perfette. A tal proposito, il professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), all'AdnKronos Salute ha provato a spiegare:

"Il Pontefice per la sua attività incontra ogni giorno centinaia di persone, di conseguenza è più esposto al rischio di infezioni respiratorie. L'abbassamento della voce di Papa Francesco probabilmente è dovuto a tracheite in aggiunta al raffreddore, d'altronde per virus respiratori questi sono i giorni di maggiore diffusione. E la sua è sicuramente un'infiammazione delle alte vie respiratorie".