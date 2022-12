Papa Francesco compie 86 anni e torna a camminare: “Giusta la decisione di non operarmi al ginocchio” Oggi, sabato 17 dicembre, Papa Francesco festeggia il suo compleanno. Il Pontefice compie 86 anni e in una intervista ad un quotidiano spagnolo annuncia: “Sto già camminando, giusta la decisione di non operarmi al ginocchio”.

A cura di Ida Artiaco

Papa Francesco.

Papa Francesco compie oggi 86 anni. Nel giorno del suo compleanno, il quotidiano spagnolo ABC ha pubblicato una parte dell'intervista al Pontefice (che verrà resa nota domani integralmente), il quale sottolinea come stia già tornando a camminare dopo i problemi al ginocchio che aveva avuto nei mesi scorsi.

"La decisione di non operarmi si è rivelata giusta", ha detto Bergoglio, il quale all'osservazione del direttore del giornale iberico "Quando la vidi sulla sedia a rotelle pensai che l'agenda si sarebbe ridotta, invece si è triplicata", ha risposto: "Si governa con la testa, non con il ginocchio".

Il Pontefice ha anche spiegato l'importanza di rimanere sempre a contatto con la gente. "Il contatto con le persone mi ricarica, per questo non ho cancellato neanche un’udienza del mercoledì. Ma mi manca uscire per strada perché ora il contatto è funzionale. Vanno "a vedere il Papa", quella funzione. Quando uscivo per strada, non sapevano nemmeno che fossi il cardinale".

Leggi anche I Vigili del fuoco ricevuti da Papa Francesco in Vaticano

Alla domanda su quale regalo di Natale vorrebbe ricevere il Papa ha detto: "La pace nel mondo. Quante guerre ci sono nel mondo! Quella in Ucraina ci tocca più da vicino, ma pensiamo anche al Myanmar, allo Yemen, alla Siria, dove si combatte da tredici anni".

Tanti i messaggi di auguri arrivati al Santo Padre nel giorno del suo compleanno. Tra questi, anche quelli del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "In occasione del suo genetliaco – ha scritto in un messaggio il Capo dello Stato – desidero rivolgerle, a nome degli italiani tutti e mio personale, i più sinceri e cordiali auguri di benessere personale e di lunga e proficua prosecuzione del suo alto magistero".

Mattarella ha quindi sottolineato come "acquistano particolare valore gli accorati appelli di Vostra Santità per mettere in guardia la comunità internazionale sul rischio di una pericolosa deriva verso un conflitto generalizzato". E poi ancora: "L'anno che si sta concludendo è drammaticamente segnato dall'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, con gravissime conseguenze per il popolo ucraino – vittima di crimini efferati – e per il mondo intero. Di fronte al tentativo di sovvertire con la violenza le norme fondamentali dell'ordinamento internazionale, nonché alle molte crisi e alle tensioni in tante aree del mondo, le coscienze di milioni di persone – credenti e non credenti – si sono interrogate sui mezzi più idonei per porre fine alle ingiustizie e difendere i diritti violati", ha concluso il presidente.