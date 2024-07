video suggerito

Palio di Siena 2024, vince l'Onda: trionfa il fantino Brigante in sella a Tabacco Al Palio di Siena trionfa la Contrada dell'Onda, con la coppia formata dal fantino Carlo Sanna, detto 'Brigante', e dal cavallo Tabacco. Quella odierna è stata la vittoria numero 42 per il rione di Malborghetto, l'ultima fu il 16 agosto 2017. Alla contrada è andato il 'cencio', realizzato dall'artista Giovanni Gasparro.

A cura di Eleonora Panseri

Al Palio di Siena trionfa la Contrada dell'Onda, con l'accoppiata fantino-cavallo Carlo Sanna, detto ‘Brigante', e Tabacco. Quella odierna è stata la vittoria numero 42 per il rione di Malborghetto, l'ultima fu il 16 agosto 2017.

Terzo successo invece, uno era da scosso, per il fantino alla 16esima presenza in Piazza del Campo, prima per il cavallo Tabacco nella sua settima volta sul tufo. Alla contrada è andato il drappellone (detto ‘cencio' dai senesi), il trofeo della gara realizzato dall'artista Giovanni Gasparro con una particolare menzione agli ottanta anni dalla Liberazione di Siena avvenuta il 3 luglio del 1944.

Quello odierno, che si sarebbe dovuto tenere il 2 ma rimandato a oggi, giovedì 4 luglio, a causa del maltempo, è stato un Palio al cardiopalma, lottato fino all'ultimo metro. L'ordine ai canapi stabilito dalla busta è stato Montone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda, Lupa di rincorsa, mantenuto dopo due giorni di rinvio.

La mossa è durata circa trenta minuti. Tre le volte in cui le accoppiate sono state chiamate fuori, due le mosse invalidate. Alla partenza sono schizzate subito via Oca, Leocorno, Bruco e Onda.

Tittia e Veranu, l'accoppiata del rione di Fontebranda ha preso subito la testa al primo San Martino, tallonata da Onda e Leocorno e dal Montone, che ha guadagnato posizioni dalle retrovie.

Nella curva è caduta la contrada della Civetta. Al primo Casato passa la contrada dell'Onda, e da lì ha iniziato una vera e propria sfida con il Leocorno e con l'Oca, le immediate inseguitrici. Al secondo Casato sono cadute il Valdimontone, il Nicchio e la Pantera e a quel punto era noto il gruppo di testa.

All'inizio del terzo giro, sia il rione di Fontebranda che quello di Pantaneto hanno tentato più volte l'attacco verso la contrada di Malborghetto. Ma Carlo Sanna e Tabacco si sono difesi bene e hanno chiuso la carriera del 4 luglio al primo posto.