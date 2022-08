Palermo, vede la polizia e tenta una rocambolesca fuga contromano in autostrada: fermato 22enne Un giovane di 22 anni ha percorso contromano un tratto di autostrada Palermo-Mazara del Vallo per sfuggire ai controlli di una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti gli hanno sequestrato la moto e la patente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Scooter e patente sequestrati, 3mila euro di multa e 40 punti in meno dalla patente: tanto sono costati a un 22enne circa 20 minuti di rocambolesca fuga dalle forze dell'ordine sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

Il giovane di 22 anni, che guidava la sua Honda Sh, ha imboccato la strada contromano quando ha visto la pattuglia della polizia stradale dallo specchietto retrovisore.

Preoccupato di essere sottoposto a controllo dagli agenti, ha fatto improvvisamente inversione e ha percorso diversi chilometri contromano nel tentativo di sfuggire alla pattuglia.

Il 22enne ha percorso a tutta velocità due gallerie di Isola delle Femmine per poi uscire dallo svincolo di Tommaso Natale a Palermo.

Gli agenti della polizia stradale, dopo averlo inseguito per almeno 20 minuti, lo hanno bloccato in via Nicoletti. Il 22enne è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e dovrà ora pagare una sanzione di circa 3mila euro.

Al guidatore è stato sequestrato il veicolo e la patente di guida in corso di validità. Gli agenti hanno inoltre disposto la decurtazione di 40 punti.

A bordo della motocicletta vi era anche una ragazza, visibilmente spaventata da quanto stava accadendo. La giovane, che ha cercato di fermare il guidatore e di indurlo a ragionare, è scoppiata in lacrime appena gli agenti sono riusciti a mettere fine la folle corsa.

La ragazza è stata assistita dalla pattuglia di polizia stradale che si è presa cura di lei rassicurandola e tranquillizzata mentre il 22enne forniva agli agenti le proprie generalità.

La passeggera, dopo essersi ristabilita, è tornata a casa dalla famiglia. Il 22enne invece ha aspettato l'esecuzione di tutte le formalità del caso e poi ha fatto ritorno presso la sua abitazione rigorosamente senza la moto, sequestrata dalla pattuglia della polizia stradale.