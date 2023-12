Palermo, ragazza si dà fuoco sul monte Pellegrino: è gravissima. Trovata tanica di benzina La giovane è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato la giovane che si sarebbe cosparsa di liquido infiammabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Ha provato a darsi alle fiamme sul monte Pellegrino, a Palermo, ed è stata salvata dai vigili del fuoco. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato la giovane che si sarebbe cosparsa di liquido infiammabile: è stata trovata una tanica di benzina. Trasportata all'ospedale di Villa Sofia, le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. Quattro poliziotti hanno raggiunto la ragazza e, dopo averla coperta con un telo fornito dai sanitari, l'hanno portata a spalla lungo il sentiero. Una volta giunta l'ambulanza, rimasta a valle, la giovane è stata affidata alle cure del 118 che l'ha trasportata al nosocomio del capoluogo siciliana. È stata ricoverata in gravi condizioni e viene tenuta sotto stretta osservazione.

Non sono chiari i motivi dell'insano gesto. Nel luogo dell'accaduto è stata trovata una tanica piena di liquido infiammabile.

Solo qualche giorno fa c'è stato un altro salvataggio a Palermo. La polizia hanno soccorso un uomo che si era arrampicato sul tetto di casa propria: voleva togliersi la vita. I poliziotti, chiamati dalla madre preoccupata, sono saliti sul tetto e gli si sono avvicinati fino a quando non sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza. Sono stati chiamati i sanitari del 118 che al momento non avevano ambulanze disponibili per portare il paziente in ospedale.

Quando è arrivata l’ambulanza, il medico ha somministrato un farmaco all'uomo, ancora preda ad un forte stato di agitazione: è stato trasportato all’ospedale Civico in codice rosso. La madre ha raccontato agli agenti che il figlio non soffre di alcuna patologia psichiatrica e non ha mai fatto uso di psicofarmaci. Non è riuscita a dare una spiegazione del suo gesto.