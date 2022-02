Palermo, morto medico di Mondello. L’autopsia dirà se è stato un omicidio o un malore Vincenzo Albegiani, molto conosciuto nel borgo marinaro di Palermo, è stato trovato in casa, non distante dalla piazza. Aveva una ferita alla testa.

A cura di Biagio Chiariello

Vincenzo Albegiani, medico di Mondello, a Palermo, è stato trovato morto lo scorso 21 febbraio. Un giallo quello del 67enne siciliano su cui ha aperto un’indagine la Procura locale che ha disposto l’autopsia per risalire alle cause della morte dell’uomo. Il corpo senza vita di Albegiani è stato trovato in casa sua, non distante dalla piazza della borgata marinara di Mondello. Aveva una ferita alla testa. Potrebbe essersela provocata cadendo nell'appartamento, ma non escluso il coinvolgimento di terzi. Gli investigatori vogliono dunque vederci chiaro e fare piena luce sulle cause del decesso del medico.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni locali nella zona vicino casa di Albegiani. C'è da stabilire se qualcuno sia entrato nell'appartamento nelle ore che hanno preceduto la morte del 67enne. C'è da dire che anche l'ambulatorio non è stato trovato perfettamente in ordine. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Per avere certezza si attende l'esito dell'autopsia.

Chi era Vincenzo Albegiani

Vincenzo Albegiani era un medico di medicina generale, il suo studio si trova in Via Torre di Mondello. Era un dottore molto stimato e tantissimi sono i messaggi sui social che lo testimoniano. Molti i pazienti addolorati per la sua tragica scomparsa. "Un grande medico perché prima di essere un medico era una persona sensibile di grande umanità. Un Medico di altri tempi ❤️", scrive uno di questi. "Ci hai lasciato all improvviso.. ma il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori.. che tu possa riposare in pace lassù tra gli Angeli .. condoglianze alla famiglia" gli fa eco un altro paziente