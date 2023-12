Palermo, il bimbo precipitato dal sesto piano con il papà è fuori pericolo: ha lasciato la rianimazione Il bimbo di 4 anni precipitato dal sesto piano di una palazzina di Palermo insieme al papà 38enne è ora fuori pericolo. Il padre del minore, un docente universitario di 38 anni, è invece morto poco dopo il suo ingresso in ospedale. Secondo quanto reso noto, il bimbo sarebbe fuori pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha lasciato il reparto di rianimazione il bimbo di 4 anni precipitato dal sesto piano insieme al padre. Il papà del minore è morto in seguito alla caduta nella giornata della vigilia di Natale, mentre il bimbo è sopravvissuto. Il piccolo è stato trasferito al reparto di rianimazione per un breve periodo di tempo ma ora ha potuto lasciare il reparto per essere trasferito in degenza. Nonostante il volo di 20 metri, le condizioni del piccolo non sono gravi: ha una frattura al braccio e alcuni valori da tenere sotto controllo.

Il bambino è però riuscito ad ammortizzare l'impatto, mentre il papà 38enne è morto quasi sul colpo, dopo essere caduto al suolo ed essere stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Stando a quanto reso noto, il papà del bimbo precipitato dal sesto piano a Palermo si sarebbe sporto per salvare il figlioletto che era precipitato dalla balaustra del balcone. L'uomo è riuscito a mettere in salvo il figlio e in qualche modo a fargli ammortizzare la caduta, mentre per lui non c'è stato scampo.

Il professore universitario è infatti morto quasi immediatamente dopo aver sfondato il tetto di un locale per poi precipitare al suolo. La ricostruzione dei fatti è per ora affidata agli investigatori della polizia che intorno alle 15 della vigilia di Natale hanno raccolto l'allarme lanciato da alcuni residenti. Secondo quanto reso noto, gli inquilini degli altri appartamenti avrebbero inizialmente fornito alle forze dell'ordine versioni discordanti.

Qualcuno ha detto di aver visto il 38enne, professore ordinario della facoltà di Ingegneria, sporgersi per salvare il figlio che si era affacciato dal balcone. Altri invece avrebbero visto il docente scavalcare tenendo il bimbo per mano. I due sono precipitati sulla tettoia di un ristorante della zona, coperta da alcuni pannelli fonoassorbenti che hanno attutito la caduta del piccolo