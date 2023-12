Padre e figlio di 4 anni cadono dal sesto piano, l’uomo è morto: “Ha tentato di salvare il bambino” Morto un 38enne professore della facoltà di Ingegneria: sarebbe caduto nel tentativo di salvare il figlio che si era affacciato ad un balcone. Il bambino di 4 anni è ricoverato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Un uomo è morto cadendo dal sesto piano di un palazzo. Insieme a lui c’era suo figlio di appena quattro anni che si sarebbe salvato. È accaduto oggi, 24 dicembre, intorno alle 15 a Palermo, padre e figlio sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia finendo sulla tettoia di un ristorante.

L’uomo, morto in ospedale, aveva 38 anni ed era un professore della facoltà di Ingegneria. Il figlioletto è ricoverato al Vincenzo Cervello nel reparto di pediatria. Secondo le primissime informazioni non sarebbe però in pericolo: la caduta del piccolo sarebbe stata attutita da alcuni pannelli. Il bambino sarebbe vigile e la tac a cui è stato sottoposto in ospedale non avrebbe evidenziato gravi lesioni.

Dall'ospedale dicono che il piccolo chiede continuamente del padre, che poco più di un anno fa aveva perso la moglie.

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di valutazione ma secondo una prima ricostruzione l’uomo potrebbe essere precipitato nel tentativo di afferrare il bambino. Qualcuno infatti avrebbe visto il piccolo sporgersi pericolosamente dal balcone e il padre, nel tentativo appunto di afferrarlo, sarebbe precipitato con lui. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

Nel giro di tre minuti – secondo il racconto dei testimoni – sul posto a Palermo sono arrivate due ambulanze. L'uomo è stato intubato e portato in ospedale ma purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi ed è morto. Le indagini sono affidate alla polizia.