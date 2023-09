L’incendio arriva sul ponte e l’auto prende fuoco: continua l’allarme roghi a Palermo In fiamme almeno due veicoli ma al momento non è chiara l’origine del rogo che ha interessato le vetture parcheggiate in zona.

A cura di Antonio Palma

Un improvviso incendio è divampato a Palermo oggi pomeriggio, venerdì 22 settembre, sul ponte di Bonagia-Falsomiele, interessando anche alcune auto e mandando la circolazione in tilt in tutta la zona. Le immagini diffuse sui social mostrano uno spaventoso rogo e una alta colonna di fumo nero che si è liberata nell’aria. Le fiamme hanno coinvolto almeno due veicoli ma al momento non è chiara l'origine del rogo che ha interessato le vetture che pare fossero parcheggiate in zona. Sul posto sono in corso le operazioni si spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco accorsi con diverse squadre.

Probabilmente l'incendio è divampato tra le sterpaglie della zona e le fiamme sono andate fuori controllo interessando le vetture ferme a bordo strada. Come spiegano i vigili del fuoco a Fanpage.it, i pompieri sono dovuti intervenire in zona anche per salvare una signora che era rimasta bloccata in casa e aveva la bombola dell'ossigeno.

Probabilmente sono diversi gli inneschi che poi hanno dato origine e sviluppato l'incendio vicino al ponte. Sull'origine del rogo, tra le ipotesi in campo, purtroppo ancora una volta la mano dell'uomo. Al momento non è chiaro se il rogo sia di origine dolosa o accidentale ma il problema è che fa caldo oggi a Palermo e questo potrebbe aver facilitato le fiamme, rendendo anche difficili le operazioni dei vigili del fuoco. Nella zona attorno al ponte, all'intersezione con Viale Regione Siciliana non c'è vegetazione fitta ma le sterpaglie aumentano man mano che ci si allontana dal centro cittadino e questo probabilmente ha facilitato l'estensione delle fiamme.