Palermo, auto travolge e uccide motociclista e scappa: è caccia al pirata della strada Incidente mortale all’alba nei pressi del mercato ittico di Palermo. Un motociclista di 44 anni è stato investito probabilmente da un pirata della strada che poi si è dato alla fuga. Gli agenti della polizia municipale hanno avviato le ricerche per individuare il responsabile. Il traffico bloccato per consentire i rilievi.

A cura di Susanna Picone

Un uomo di 44 anni è morto all’alba di questa mattina, sabato 9 ottobre, in seguito a un incidente stradale a Palermo. Un incidente che probabilmente è stato provocato da un pirata della strada che dopo aver travolto la vittima a bordo di uno scooter e si è dato alla fuga senza prestare soccorso e facendo perdere le sue tracce. Sono attualmente in corso le ricerche della persona che potrebbe aver provocato l’incidente mortale. La vittima si chiamava Giovanni Pagliaro, di Ficarazzi (Pa).

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista sarebbe stato investito da un'auto poco prima delle 5 del mattino alla Cala, nei pressi del mercato Ittico di Palermo. Dopo il violento scontro l'uomo è finito sull’asfalto mentre la persona a bordo dell’auto è scappata. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per il 44enne era ormai troppo tardi: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto a Palermo sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che hanno avviato le indagini.

Gli agenti sono al lavoro anche per recuperare le immagini delle telecamere della zona per tentare di risalire all'investitore. Secondo le prime informazioni, il pirata della strada potrebbe aver travolto Pagliaro con una Smart. L'auto avrebbe tamponato lo scooter sulla carreggiata in direzione del porto. Ci sarebbero anche alcuni testimoni che avrebbero visto quanto accaduto. A quanto si apprende, poco prima dell'accaduto nella zona dell'incidente c'era stata una rissa ed era stato chiamato il 118 per soccorrere qualcuno rimasto ferito nell'aggressione, ma una volta arrivati sul luogo i sanitari si sono accorti dell'uomo lasciato sull'asfalto.

Il traffico nella zona al momento è ancora bloccato per consentire i rilievi e l'intervento del medico legale. L'automobilista rischia un'accusa per omicidio stradale con l'aggravante della fuga e dell'omissione di soccorso.