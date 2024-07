video suggerito

Palermo, auto si schianta nel muro, muore bimba di 3 anni: padre guidava senza patente e dopo aver bevuto La tragedia a Villabate quando la Volkswagen Polo con tutta la famiglia a bordo si è schiantata contro un muro. Il forte impatto non ha lasciato scampo alla piccola che è morta poco dopo. Illesi invece lo stesso uomo al volante, la moglie e madre della bimba e il fratellino gemello della piccola.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nel Palermitano dove una bambina di soli 3 anni è morta nelle scorse ore quando la vettura di famiglia ha sbandato e si è schiantata contro un muro nel territorio di Villabate, alle porte del capoluogo siciliano. Al volante il padre della piccola, un quarantenne che guidava senza patente e dopo aver bevuto e che ora rischia l'accusa di omicidio stradale dopo essere uscito illeso dal mezzo danneggiato.

L’incidente stradale mortale nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio, intorno alle 3.30 di oggi. La tragedia in via Natta quando la Volkswagen Polo con tutta la famiglia a bordo si è schiantata contro un muro. Il forte impatto non ha lasciato scampo alla piccola che è morta poco dopo. Inutili per lei i successivi soccorsi medici da parte degli operatori del 118, accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza degli stessi genitori.

La piccola è stata trasportata d’urgenza con un'ambulanza all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo ma purtroppo i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo. Illesi invece lo stesso uomo al volante, la moglie e madre della bimba e il fratellino gemello della piccola, che erano tutti sulla stessa vettura.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno svolto subito i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Dai primi accertamenti è emerso così che il padre della piccola era senza patente, perché già ritirata, la vettura era senza assicurazione e soprattutto l’uomo aveva bevuto prima di mettersi alla guida. Sottoposto ad esame dell’alcol come previsto, infatti, l’uomo alla guida della Volkswagen è stato trovato con un tasso alcol emico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro.

Del fatto è stato informato il pm di turno che ha sequestrato la salma della piccola e disposto l'autopsia. Gli inquirenti infatti stanno cercando di capire l'esatta causa del decesso della bimba. Secondo i primi rilievi sul posto per stabilire la dinamica dell'incidente, l’uomo avrebbe perso il controllo della macchina all'uscita di una curva e non risultano altri mezzi coinvolti. Al vaglio degli investigatori anche i video delle telecamere di sorveglianza della zona.