Guida sull'A23 un'auto di lusso rubata senza avere la patente: 23enne fermato dalla polizia stradale Un ragazzo di 23 anni è stato beccato sull'A23 alla guida di un'auto di lusso rubata. Il ragazzo si era messo alla guida della vettura senza patente sulla Udine-Tarvisio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Viaggiava sulla A23 a bordo di una vettura di lusso rubata senza aver mai conseguito la patente di guida. Un giovane di 23 anni, residente nel bolognese, è stato sottoposto al fermo dalla polizia giudiziaria ed è stato sanzionato.

Il giovane al momento dell'arresto stava percorrendo l'autostrada Udine-Tarvisio con un fuoristrada di lusso. Il 23enne è stato intercettato a Trasaghis da una pattuglia della polizia stradale di Amaro, impegnata in campagna di controlli straordinari.

Il 23enne si è fermato al posto di blocco, mostrando segni di ingiustificata tensione agli agenti, tanto da indurli ad approfondire il controllo. Gli accertamenti hanno fatto emergere un quadro decisamente grave: il 23enne era infatti alla guida di una vettura di lusso rubata precedentemente a Bologna.

Dopo aver verificato quanto accaduto, gli agenti hanno arrestato il giovane alla guida dell'auto, sequestrando la vettura e trasportando il 23enne presso il carcere di Udine dopo le formalità di rito.

Qui è stato sanzionato per guida senza patente: dagli accertamenti è infatti emerso che il giovane, oltre ad aver guidato l'auto di lusso sequestrata dalle autorità dopo il fermo, non aveva mai conseguito la patente di guida e di fatto si era messo alla guida della macchina senza poterlo fare. Ulteriori accertamenti saranno ora conseguiti sull'automobile rubata per poterla riconsegnare al legittimo proprietario dopo il furto.

Per il momento, infatti, non è chiaro dove sia stata sottratta l'auto e a chi. Ulteriori verifiche saranno effettuate nelle prossime ore.