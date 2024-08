video suggerito

Palermo, 19enne denuncia una violenza sessuale in spiaggia nella notte di Ferragosto: "Fuggita per miracolo" Una ragazza di 19 anni ha denunciato alle forze dell'ordine di aver subito una violenza sessuale nella notte di Ferragosto su una spiaggia di Partinico. La turista francese ha spiegato di essere riuscita a fuggire e ha fornito le generalità del 27enne che l'avrebbe aggredita. Le autorità stanno ascoltando anche la sua versione dei fatti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una ragazza di 19 anni ha raccontato di essere stata violentata nella notte di Ferragosto sulla spiaggia di Balestrate. La giovane arriva dalla Francia e si trovava a Partinico, in provincia di Palermo, per una vacanza. La 19enne ha spiegato alle forze dell'ordine di essere stata avvicinata da un ragazzo di 27 anni che nel corso della notte del 15 agosto l'avrebbe molestata sessualmente.

La vittima ha spiegato di essere riuscita a fuggire per miracolo e di aver chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno subito allertato i sanitari del 118. La 19enne è stata trasportata all'ospedale di Partinico per eseguire alcuni controlli mentre i Carabinieri della Compagnia locale sono riusciti ad individuare il 27enne autore della violenza.

Il ragazzo è stato ascoltato dai militari che hanno registrato anche la versione dei fatti fornita da alcuni testimoni. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione e ulteriori informazioni saranno disponibili solo con il prosieguo delle indagini.

Non è chiaro come il 27enne avesse conosciuto la turista, né se i due si fossero incontrati solo quella sera. Anche questi dettagli saranno oggetto di domande da parte dei militari che stanno ascoltando la versione dei fatti del 27enne accusato dalla giovane di violenza sessuale.

La turista ha raccontato di essere stata abusata in spiaggia durante la notte e di essere riuscita a fuggire per un colpo di fortuna. Sconvolta ha fermato alcuni passanti che si sono offerti di aiutarla contattando i sanitari del 118. Gli operatori sanitari hanno poi disposto la visita in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso e sincerarsi delle condizioni di salute della turista francese. Sarebbe stata proprio la ragazza a fornire le generalità del 27enne ascoltato dalle forze dell'ordine di Partinico.