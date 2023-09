Padre e figlio tentano di bruciare l’anziana che li ospita: lei scappa in tempo e li fa arrestare Con le accuse di violenza privata, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, padre e figlio di 64 e 37 anni sono stati arrestati a Casarano (Lecce). Avevano cosparso di benzina la camera da letto della parente che li ospitava.

A cura di Susanna Picone

In Salento, un uomo e suo figlio sono stati arrestati dai carabinieri per violenza privata, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. I due, cittadini albanesi di 64 e 37 anni, avrebbero tentato di dar fuoco a una anziana donna, loro parente, che li ospitava da tempo nella sua casa a Casarano.

Ma da tempo, secondo la ricostruzione, i rapporti tra i familiari non erano più idilliaci, tanto che la signora aveva deciso di allontanare padre e figlio mandandoli via di casa dopo diversi anni di convivenza. L’aria in casa, infatti, non era delle migliori a causa dei frequenti litigi.

E, secondo quanto emerso, proprio per mettere a tacere la donna, dopo l’ennesima lite, i due uomini avrebbero deciso di darle fuoco cospargendo la sua stanza di liquido infiammabile. Di notte, mentre tutti dormivano, padre e figlio si sarebbero introdotti nella camera da letto della donna con una tanica di benzina, intenzionati – secondo la denuncia della signora – a darle fuoco.

La donna però ha sentito i due parenti arrivare nella camera ed è riuscita a scappare per tempo evitando il tentativo di aggressione. Ha chiesto aiuto ad altri familiari e poi ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri che hanno proceduto all'arresto due due uomini in flagranza di reato.

Informata l’autorità di giudiziaria sui fatti, per padre e figlio si sono aperte le porte del carcere leccese di Borgo San Nicola. L'indagine dei militari di Casarano è ancora in corso e nelle prossime ore i due albanesi arrestati potranno essere ascoltati per fornire la loro versione dei fatti.