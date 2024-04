Padova, ritrovata la 15enne scomparsa da casa da giorni: la ragazzina sta bene

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

È stata ritrovata la quindicenne macedone di Camposampiero, in provincia di Padova, scomparsa da casa lo scorso 24 aprile. Lo hanno confermato fonti investigative a Fanpage.it, specificando che si è trattato di un allontanamento volontario.

Sono stati i carabinieri locali a rintracciarla a San Giorgio delle Pertiche, comune confinante a sud, dopo aver intercettato le cellule ‘accese' dal suo smartphone, dopo che l'altra sera aveva chiamato la madre per tranquillizzarla. La giovane era in un appartamento in compagnia di un ragazzo. Sta bene e finalmente la sua famiglia potrà riabbracciarla.

"La giovane, in apparenti buone condizioni di salute, è ora con i militari che stanno procedendo alle verifiche del caso utili alla ricostruzione degli ultimi giorni" si legge nel comunicato delle autorità. "Il rintraccio è stato possibile grazie all’attività congiunta dei Carabinieri di Camposampiero, Cittadella e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo coordinati dalla Prefettura e dalla Procura della Repubblica di Padova" conclude la nota.

La giovane era sparita mercoledì scorso, come detto, mentre si recava a scuola. Sabato i cani molecolari, di cui i militari hanno richiesto l’intervento, avevano rinvenuto il suo zaino poco distante da dove abita. Due giorni dopo la madre avrebbe ricevuto un messaggio apparentemente rassicurante: "Stai tranquilla mamma, sono viva".

La donna aveva però temuto che quel messaggio non fosse stato inviato dalla figlia ("Era scritto in maiuscolo e lei non scrive mai in maiuscolo", aveva detto la donna), ipotizzando che la giovane potesse essere stata rapita.

Oggi è arrivata la bella notizia del ritrovamento. La 15enne si sarebbe dunque allontanata volontariamente da casa per andare a stare per qualche giorno da un amico.