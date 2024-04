video suggerito

Esce per andare a scuola e scompare a Padova, si cerca la 15enne Jensare. Venerdì l’ultimo sms alla mamma Risulta scomparsa dal pomeriggio di mercoledì 24 prile Jensare Ajdari, 15enne residente a Camposampiero (Padova). La ragazzina era uscita di casa per raggiungere la scuola serale che frequentava, ma qui non sarebbe mai arrivata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è allontanata nella giornata di mercoledì 24 aprile Jensare Ajdari, ragazzina di appena 15 anni residente a Camposampiero, in provincia di Padova. Sono ore di apprensione per la famiglia della 15enne uscita di casa nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 17.00, per raggiungere la scuola serale che frequentava.

Quando i genitori sono andati a prenderla alle 20.30, però, i compagni le hanno fatto sapere che quel giorno Jensare non era andata a lezione. Alle insistenti chiamate della madre, la giovane ha risposto con un messaggio in cui le faceva sapere di essere a Mestre ma poi più nulla.

Nella tarda serata di mercoledì la famiglia della 15enne ha sporto denuncia di scomparsa. Nel pomeriggio di oggi, secondo quanto reso noto, la madre dell'adolescente avrebbe ricevuto un ulteriore messaggio con scritto: "Non preoccuparti, sono viva".

La donna teme però che non si tratti della figlia e teme che sia opera di qualcuno che la sta trattenendo contro la sua volontà.

Al momento della scomparsa, la ragazzina indossava un paio di pantaloni neri, un giubbotto nero, scarpe bianche con bordi rossi e uno zaino viola. Jensare è alta 1.70, ha i capelli castani lunghi e gli occhi chiari. Chi avesse maggiori informazioni sulla ragazzina può contattare le forze dell'ordine senza perderla di vista.

Sembra che la ragazzina si sia allontanata da casa da sola sostenendo di dover raggiungere la scuola serale. I compagni hanno riferito di non averla mai vista arrivare, ma chi indaga ritiene che la 15enne possa aver incontrato qualcuno lungo la strada. Si indaga per capire se la giovane avesse appuntamenti con qualcuno. Per appurare questo aspetto, gli investigatori sono al lavoro per scandagliare anche le chat social e per ascoltare i compagni di scuola alla ricerca di informazioni utili che possano aiutare a ricostruire gli spostamenti della 15enne.