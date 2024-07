video suggerito

Il mistero della morte di Vincenza Saracino: esce dal lavoro e scompare, trovata con taglio alla gola La 50enne Vincenza Saracino era uscita dal lavoro in sella alla sua bici martedì a Preganziol, in provincia di Treviso, ma non era rientrata a casa. Il marito ne ha denunciato la scomparsa facendo scattare le ricerche che si sono concluse nel peggiore dei modi il giorno dopo. Il corpo senza vita della 50enne è stato trovato all’interno di un casolare abbandonato con una profonda ferita alla gola, probabilmente inferta da un’arma da taglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Vincenza Saracino

Indagini serrate da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la tragica morte di Vincenza Saracino, la donna di 50 anni trovata cadavere in un casolare con un taglio alla gola nella serata di ieri, mercoledì 3 luglio a Preganziol, in provincia di Treviso, a 24 ore dalla scomparsa. Al momento non si esclude nulla ma le prime indicazioni sembrano indirizzare verso un terribile omicidio a coltellate.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna, originaria di Molfetta ma residente nel Trevigiano col marito, era uscita martedì pomeriggio dal lavoro per tornare a casa e si era allontanata dal negozio di famiglia con la bici quando è scomparsa nel nulla. È stato proprio il marito a lanciare l’allarme dopo il mancato rientro della cinquantenne che gestiva con lui un sexy shop a Preganziol.

Secondo il suo racconto, Vincenza Saracino era uscita dal negozio intorno alle 17 di martedì 2 luglio, in sella a una bicicletta elettrica. Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla, l’uomo ne ha denunciato la scomparsa, facendo scattare le ricerche immediate che poi si sono concluse nel peggiore dei modi il giorno dopo.

Vincenza Saracino è stata trovata morta dai vigili del fuoco impegnati nelle ricerche dopo che la Prefettura di Treviso aveva attivato le procedure per persone scomparse. Il corpo senza vita della 50enne è stato trovato all’interno di un casolare abbandonato con una profonda ferita alla gola, probabilmente inferta da un’arma da taglio. A indirizzare i soccorritori verso il casolare, che non è lontano da casa dell’abitazione di famiglia, proprio la bici della donna, ritrovata nei prati poco distante dal casolare.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Vincenza Saracino è stata vista per l’ultima volta mentre era ancora in sella alla bici. La donna è stata immortalata dalle telecamere di un supermercato della zona, intorno alle 17.30. La morte della donna sarebbe avvenuta poco dopo ma le circostanze restano tutte da chiarire.

La donna potrebbe essere stata aggredita in strada e poi trascinata nel casolare dove è stata trovata morta. Tra le ipotesi anche una rapina finita male visto che all’appello mancano molti effetti personali della cinquantenne. Alcune risposte potrebbero arrivare dagli esami della scientifica sul posto ma probabilmente in zona proseguiranno anche oggi le ricerche delle forze dell’ordine per individuare altre tracce dell’accaduto e soprattutto l’arma del delitto.

Gli inquirenti hanno acquisito anche i video delle telecamere della zona e i tabulati telefonici dello smartphone della 50enne per cercare di ricostruire i suoi spostamenti e sopratutto il passaggio di altre persone lungo il suo percorso.