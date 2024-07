video suggerito

Trovato cadavere di donna in un casolare a Treviso, s'indaga per omicidio: "Segni di violenza sul corpo" Il cadavere di una donna è stato ritrovato oggi in un casolare a Preganziol, in via Maleviste, in provincia di Treviso: segni di morte violenta, si indagata per omicidio. Si tratterebbe di Vincenza Saracino, scomparsa ieri. Attesa per l'autopsia.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Giallo in provincia di Treviso, dove il cadavere di una donna è stato ritrovato in un casolare a Preganziol, in via Maleviste. Stando alle prime indiscrezioni, sul corpo sono stati riscontrati segni di morte violenta ma sarà comunque l'autopsia a chiarire la dinamica.

Sul posto ci sono i carabinieri del nucleo investigativo e la polizia scientifica, oltre al magistrato di turno, il pm Giovanni Valmassoi. Si indaga per omicidio.

Dovrebbe trattarsi, secondo quanto rivelano fonti di stampa, di Vincenza Saracino, 50 anni, di Preganziol la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai familiari alle forze dell'ordine. La prefettura di Treviso, proprio oggi, aveva trasmesso un comunicato di scomparsa precisando che la donna si era allontanata dal luogo di lavoro, sempre a Preganziol, ieri pomeriggio alle 17 con una city bike elettrica di colore azzurro con cestino e portapacchi di colore nero, facendo perdere le tracce.

L'ultimo avvistamento segnalato alle forze dell'ordine era stato nei pressi di un supermercato nella zona, laterale alla strada Terraglio, intorno alle 17.30.

In aggiornamento.