Jensare Ajdari scomparsa a Camposampiero, ritrovato lo zainetto, la mamma: "Convinta che l'abbiano rapita" È stato ritrovato nei pressi dell'abitazione di Camposampiero (Padova), lo zainetto di Jensare Ajdari, la 15enne scomparsa nel pomeriggio di mercoledì. Secondo la mamma, l'adolescente potrebbe essere stata rapita. La ragazzina ha contattato telefonicamente la famiglia nella serata di ieri, promettendo di tornare presto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Jensare Ajdari

Sono trascorsi ormai 5 giorni dalla scomparsa di Jensare Ajdari, ragazzina di 15 anni della quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di mercoledì 24 aprile, quando intorno alle 17 è uscita per raggiungere la scuola serale. Quando i genitori sono andati davanti all'istituto che l'adolescente frequentava, hanno scoperto che la ragazzina non era mai arrivata in classe.

Dopo aver provato a contattarla insistentemente al telefono, la mamma ha ricevuto un messaggio dal numero della figlia. La ragazzina avrebbe riferito alla mamma di trovarsi a Mestre, ma poi non ha più dato sue notizie fino a venerdì, quando dal suo cellulare è arrivato un altro messaggio alla madre. "Non preoccupati – recita l'sms – sono viva".

Jensare Ajdari

Secondo la mamma, però, il messaggio potrebbe non essere stato scritto dalla 15enne. Il timore è che l'adolescente possa essere trattenuta con la forza da qualcuno e l'ipotesi di un rapimento è diventata sempre più concreta dopo il ritrovamento, avvenuto nella serata di ieri, dello zainetto di scuola della 15enne. Stando a quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, la borsa è stata trovata dietro il condominio dove la ragazzina viveva.

Il falso avvistamento a Bassano del Grappa

Sono stati attivati i cani molecolari che però per ora non hanno rilevato alcuna traccia utile della ragazzina. La madre della 15enne ha lanciato un appello per chiedere il rilascio dell'adolescente. "Non riesco più a dormire – ha spiegato la donna – ogni giorno che passa sento nel cuore un dolore immenso. L'ultimo messaggi che mi ha inviato è stato scritto in maiuscolo, ma lei scrive sempre in minuscolo. Credo che non lo abbia scritto lei".

Le ricerche sono concentrate soprattutto nell'area di San Giorgio delle Pertiche, dove l'ultima volta è stata localizzata l'utenza telefonica della 15enne. Per il momento, nessun avvistamento ha portato al risultato sperato: nella giornata di sabato una donna di Bassano Del Grappa aveva segnalato alle forze dell'ordine di aver visto una ragazzina molto simile a Jensare, ma quando le autorità sono intervenute si sono rese conto che si trattava in realtà di un'altra persona.

L'appello della mamma e la telefonata dalla 15enne

"Mi rivolgo a chiunque possa aver rapito mia figlia – ha continuato la mamma della ragazzina -. Vi prego, lasciatela tornare a casa. È solo una bambina, non è abituata a dormire fuori casa. Quello che sta accadendo è terribile, voglio riabbracciarla e riprendere una vita normale. Sono pronta anche a perdonare chiunque l'abbia sequestrata, ma vi prego di lasciarla andare".

Al momento della scomparsa Jensare indossava un paio di pantaloni neri, un giubbotto dello stesso colore e scarpe bianche con bordi rossi. L'adolescente è alta 1.70, ha i capelli castani lunghi e gli occhi scuri.

Stando a quanto confermato a Fanpage.it da fonti investigative, la ragazzina ha telefonato alla madre nella serata di ieri spiegandole di star bene e promettendo di rientrare a casa fra qualche giorno. Nonostante la chiamata, però, l'adolescente non ha fatto sapere dove si trova e non è rientrata a casa.