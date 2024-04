video suggerito

Ancora scomparsa Jensare Ajdari: il falso avvistamento e gli ultimi sms alla mamma Continuano le ricerche di Jensare Ajdari, 15enne scomparsa a Camposampiero il 24 aprile dopo essere uscita di casa per andare a scuola. Nella giornata di sabato un avvistamento a Bassano del Grappa, poi rivelatosi un falso allarme.

A cura di Gabriella Mazzeo

Continuano le ricerche di Jensare Ajdari, la 15enne scomparsa il 24 aprile intorno alle 17.00 dopo essere uscita di casa per raggiungere la scuola serale che frequentava a Camposampiero. La ragazzina non sarebbe mai entrata a scuola, così come hanno scoperto i genitori quando sono andati a prenderla davanti all'istituto intorno alle 20.30.

Dopo aver provato a contattarla insistentemente al telefono, la ragazzina aveva riferito ai familiari di trovarsi a Mestre ma poi il cellulare era stato spento e dell'adolescente nessuna nuova notizia. La mamma della ragazzina avrebbe ricevuto un sms nella giornata di venerdì 26 aprile dal numero di telefono della figlia. "Non preoccuparti, sono viva" recita il messaggio al quale però non sono seguite altre comunicazioni.

Il falso avvistamento a Bassano del Grappa

La donna teme che a scrivere quegli sms non sia la figlia 15enne, ma qualcuno che la sta trattenendo contro la sua volontà. Mentre le ricerche proseguono, continuano anche gli avvistamenti. Nella serata di sabato 27 aprile, una donna ha segnalato alle forze dell'ordine di Bassano del Grappa una ragazzina dalle sembianze simili a quelli della 15enne. Al momento del controllo, però, si è scoperto che l'adolescente fermata non era Jensare.

Gli investigatori continuano a cercarla con particolare attenzione anche alla zona di Milano dove l'adolescente potrebbe essersi recata. Per il momento però, le ricerche non hanno condotto all'esito sperato e la famiglia teme che qualcuno possa trattenerla contro la sua volontà. Jensare è alta un metro e 70 centimetri e al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni neri, un cappottino nero e un paio di scarpe bianche da tennis con i bordi rossi. Ha capelli lunghi castani e gli occhi chiari.

Chiunque abbia sue notizie può contattare le forze dell'ordine per richiedere un intervento.