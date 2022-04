Padova, non riesce a respirare: morto bimbo di 6 anni, era positivo al Covid Un bambino di 6 anni di Codevigo (Padova) è giunto nelle prime ore di questa mattina, già senza vita, presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Ospedale Università di Padova.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Dramma a Padova, dove un bambino di 6 anni è morto in seguito a una crisi respiratoria. Il piccolo, originario di Codevigo (Padova), è arrivato nelle prime ore di questa mattina presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell'Azienda Ospedale Università di Padova. Da qualche giorno era positivo al Covid-19: secondo i primi accertamenti, il 27 aprile aveva fatto un tampone per accertare il Sars-Cov2 a Chioggia. Questa mattina presto i genitori, vedendo che il figlio non riusciva a respirare, hanno chiamato subito il 118 e al loro arrivo i sanitari hanno trovato il piccolo privo di conoscenza a seguito di una severa crisi respiratoria. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Il bambino, a quanto si apprende, è morto mentre veniva stato trasportato dall'ambulanza del Suem 118 di Piove di Sacco in codice rosso verso la struttura padovana per la grave crisi respiratoria. In ospedale è arrivato alle 5,50 di questa mattina. Il pm di turno ha richiesto un approfondito riscontro diagnostico per accertare le cause della morte del piccolo. Francesco – questo il nome del bambino – avrebbe compiuto 7 anni tra pochi giorni. Lascia i genitori e una sorellina.

Articolo in aggiornamento