Padova, l’auto non si apre per un guasto alla portiera: neonato di 4 mesi resta intrappolato Un bimbo di appena 4 mesi è rimasto intrappolato in auto a causa di un guasto alla chiusura centralizzata degli sportelli. La mamma, visibilmente spaventata, ha subito allertato i Vigili del Fuoco. I volontari, dopo aver forzato l’auto, hanno restituito il neonato alla madre. In seguito a brevi accertamenti ospedalieri, i due hanno potuto fare ritorno a casa.

A cura di Gabriella Mazzeo

I vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un neonato di 4 mesi intrappolato in un'auto. Il tutto è accaduto nella giornata di oggi 2 settembre nel parcheggio interno dell'ospedale di Padova. La mamma del piccolo aveva appena parcheggiato la propria auto ed era uscita dall'abitacolo. Quando ha cercato di prendere anche il suo bambino seduto sul sedile posteriore, si è accorta di non riuscire più ad aprire le portiere dell'auto a causa di un guasto alla chiusura centralizzata. Vista anche la giornata molto calda, la donna è andata nel panico e ha chiamato le forze dell'ordine. In lacrime e in evidente stato di agitazione, temeva che il figlioletto potesse sentirsi male a causa del sole. La donna non ha abbandonato la vettura per tutto il tempo di attesa. Ad affiancarla nei momenti di tensione anche i cittadini che hanno assistito alla scena e che invano hanno cercato di forzare la portiera della macchina prima dell'arrivo dei soccorsi.

Fortunatamente, l'impegno dei cittadini è servito solo a cercare di tranquillizzare la neo-mamma. La squadra di volontari, infatti, è partita dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco che si trova nei pressi dell'ospedale cittadino. Subito i volontari hanno raggiunto il parcheggio del nosocomio e qui sono intervenuti per liberare il bimbo di 4 mesi, seduto in auto in lacrime. L'autovettura è stata forzata senza difficoltà e in poco tempo il piccolo è stato portato fuori dalla vettura. Appena liberato è subito stato avvolto dalle braccia della mamma, ancora in lacrime e spaventata dall'incidente. Il bimbo è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso e la mamma, visibilmente provata da quanto accaduto, è stata sottoposta a una visita veloce da parte del 118. Entrambi in ottime condizioni di salute hanno potuto fare ritorno a casa.